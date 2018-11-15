Україна готова на всі компроміси для звільнення політв'язнів з РФ, – Геращенко

Україна готова віддати понад 20 громадян Росії, засуджених в Україні, понад 60 бойовиків для звільнення заручників та політв'язнів.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на слова представниці України у підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи Ірини Геращенко.

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"Українська сторона готова на всі компроміси для того, щоб відбулося чергове звільнення політв'язнів і заручників. Ми готові віддати Російській Федерації більше 20 росіян, засуджених в Україні, задля звільнення політв'язнів Кремля. Ми готові віддати через процедуру помилування, звільнити більше 60 сепаратистів, причетних до злочинів проти України, задля звільнення наших військових і цивільних, зокрема – журналіста Станіслава Асєєва, з окупованої території Донецька та Луганська", – сказала Геращенко.

Вона зазначила, що українська сторона неодноразово включала імена військових, які перебувають у полоні, у списки на обмін у Мінську. Водночас, за її словами, "друга сторона створює перепони для звільнення тих, хто важливі для України".

До слова, Геращенко повідомляла, Україна є готовою негайно забрати незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова та надати йому необхідне лікування. Також Україна готова обміняти політв’язня на будь-кого з росіян, засуджених за важкі злочини.