Украина готова обменять еще 13 человек на "политзаключенных Кремля": известны фамилии

Украина ради освобождения пленников Кремля готова передать Российской Федерации 13 человек, которых ранее хотела посетить российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

Об этом рассказала первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко, передает УНН.

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В списке граждан, которых хотела посетить госпожа Москалькова еще были следующие лица – Вышинский, Галичий, Джимиев, Житких, Камалов, Марчуков, Мехальчевский, Осминин, Сатаров, Синичак, Суханов, Шибаев и Юревич, которые признали, что имеют или российское, или двойное гражданство. По сути они признались в работе на страну агрессора,

– отметила нардеп.

Политик отметила, что украинская сторона готова передать этих лиц РФ "для освобождения украинских политзаключенных".

"Поэтому сегодня я направлю официальное письмо представителю РФ в трехсторонней контактной группе Грызлову со ссылкой на письмо Москальковой, что мы готовы рассматривать этих граждан, как таковых, кого мы можем передать для освобождения украинцев", – отметила Геращенко.

Напомним, ранее Ирина Геращенко заявляла, что Украина готова обменять 23 осужденных россиян на заключенных в РФ украинцев, даже несмотря на то, что эти граждане страны-агрессора осуждены или обвиняются по очень тяжелыми статьям: терроризм, убийства, участие в войне и шпионаже.