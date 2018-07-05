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Україна готова обміняти ще 13 осіб на "політв'язнів Кремля": відомі прізвища

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Геращенко назвала прізвища 13 росіян, яких Україна готова обміняти на бранців Кремля
Геращенко назвала прізвища 13 росіян, яких Україна готова обміняти на бранців Кремля / Фото з відкритих джерел

Україна заради звільнення бранців Кремля готова передати Російській Федерації 13 осіб, яких раніше хотіла відвідати російський омбудсмен Тетяна Москалькова.

Про це розповіла перший віце-спікер українського парламенту Ірина Геращенко, передає УНН.

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У списку громадян, яких хотіла відвідати пані Москалькова ще були наступні особи – Вишинський, Галичий, Джимієв, Житкіх, Камалов, Марчуков, Мехальчевський, Осмінін, Сатаров, Синичак, Суханов, Шибаєв і Юревич, які визнали, що мають або російське, або подвійне громадянство. По суті вони зізналися у роботі на країну агресора,
– наголосила нардеп.

Політик зауважила, що українська сторона готова передати цих осіб передати у РФ "задля звільнення українських політв’язнів".

"Тому сьогодні я надішлю офіційного листа представнику РФ у тристоронній контактній групі Гризловій з посиланням на лист Москалькової, що ми готові розглядати цих громадян, як таких що ми можемо передати за для звільнення українців", – наголосила Геращенко.

Нагадаємо, раніше Ірина Геращенко заявляла, що Україна готова обміняти 23 засуджених росіян на ув'язнених у РФ українців, навіть попри ці громадяни країни-агресора є засудженими або обвинувачуються за дуже важкими статтями: тероризм, вбивства, участь у війні та шпигунство.

Теги: Новини України Новини політики Українці в полоні РФ Україна – Росія Новини Росії Ірина Геращенко Обмін полоненими
Джерело: 24 Канал
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