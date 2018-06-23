Геращенко зробила гучну заяву щодо обміну полоненими між Росією та Україною

Наразі Україна є готовю обміняти 23 засуджених росіян на ув'язнених у Росії українців, навіть попри це громадяни країни-агресора є засудженими або обвинувачуються за дуже важкими статтями: тероризм, вбивства, участь у війні та шпигунство.

Таку заяву зробила перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

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"Всі 23 росіянина, списки яких ми неодноразово передали РФ (і через Мінську групу, і через інші дипломатичні канали), є засудженими або обвинувачуються за дуже важкими статтями – тероризм , вбивства, участь у війні, шпигунство. Ми є готовими віддати цих негідників їх Родінє в обмін на наших, яких чекають на Батьківщині", – підкреслила парламентарка.

За її словами, українська влада робила все можливе, аби весною 2016 року витягнути з в’язниці Олега Сенцова разом із Надією Савченко, обмінявши їх у форматі 2-2 на двох російських ГРУшників Єрофєєва та Александрова.

"Зараз страшний план Кремля усвідомлюється ще очевидніше та рельєфніше. Тому наша позиція є такою: негайне звільнення Олега (Сенцова – 24 канал) і всіх інших бранців. Тому й ми говоримо про передачу 23 заради звільнення всіх. Адже у випадку із Сенцовим і Балухом рахунок йде на дні. І це страшно. Й ще страшніше звучить брехня, гідна відповідальності в Гаазі: мовляв, Олег набрав кілька кілограмів за час місячного голодування та й Балух теж не голодує... Брехливі, брехливі "браття", – наголосила Геращенко.

Крім того, вона додала, що Савченко було засуджена у Росії за вбивство, але від неї Кремль не вимагав писати прохання про помилування.

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До Олега жодного разу за ці чотири роки не допустили українського консула. Йому насильно нав‘язують російське громадянство. Вже 10 днів в РФ перебуває обмудсмен Людмила Денісова з вимогою виконати домовленості президентів і допустити її до Олега, Олександра (Кольченка – 24 канал), яких катують в Сибіру, Романа (Сущенка), який перебуває у ізоляції в Лефортово, Володимира (Балуха), якого катують в Криму. Й навколо допуску така ж брехня: начальник тюрми пішов, суд ще не прийшов, документи десь ідуть, ми нічого не знаємо. Країна суцільної, липкої як болото, брехні,

– констатувала перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

Нагадаємо, напередодні прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявляв, що обмін незаконно ув'язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова ускладняється тим, що його засуджено за тяжкою статтею.