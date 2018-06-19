У Росії розповіли про стан здоров'я Кольченка

У Головному управління Федеральної служби виконання покарань (ГУФСВП) Росії у Челябінській області переконують, що незаконно засуджений українець Олександр Кольченко після закінчення голодування пройшов загальноклінічне обстеження та наразі стаціонарного лікування не потребує.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

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За словами представників відомства, "стан здоров'я засудженого Олександра Кольченка є задовільним, і стаціонарного лікування він не потребує".

"Після закінчення голодування Олександр Кольченко пройшов загальноклінічне обстеження, в результаті якого будь-яких патологічних відхилень у нього виявлено не було. Наразі показань для перебування в умовах стаціонару медичної частини виправної установи у засудженого Кольченко немає. Планується його переведення до загону для подальшого відбування покарання", – зазначили у ГУФСВП.

Нагадаємо, 31-го травня незаконно засуджений у Росії за звинуваченням у тероризмі Кольченко оголосив голодування з вимогою звільнити українського режисера Олега Сенцова. Проте вже 7 червня з’явилась інформація, що бранець Кремля припинив голодування через погіршення стану здоров'я: таке рішення він ухвалював самостійно.