В России рассказали о состоянии здоровья Кольченко

В Главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСВП) России в Челябинской области утверждают, что незаконно осужденный украинец Александр Кольченко после окончания голодания прошел общеклиническое обследование и пока в стационарном лечении не нуждается.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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По словам представителей ведомства, "состояние здоровья осужденного Александра Кольченко удовлетворительное, и в стационарном лечении он не нуждается".

"После окончания голодания Александр Кольченко прошел общеклиническое обследование, в результате которого каких-либо патологических отклонений у него обнаружено не было. Сейчас показаний для пребывания в условиях стационара медицинской части исправительного учреждения в осужденного Кольченко нет. Планируется его перевод в отряд для дальнейшего отбывания наказания", – отметили в ГУФСВП.

Напомним, 31-го мая незаконно осужденный в России по обвинению в терроризме Кольченко объявил голодовку с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова. Однако уже 7 июня появилась информация, что пленник Кремля прекратил голодовку из-за ухудшения состояния здоровья: такое решение он принимал самостоятельно.