Геращенко сделала громкое заявление относительно обмена пленными между Россией и Украиной

Сейчас Украина готова обменять 23 осужденных россиян на заключенных в России украинцев, даже несмотря на это граждане страны-агрессора являются осужденными или обвиняются по очень тяжелыми статьям: терроризм, убийства, участие в войне и шпионаже.

Такое заявление сделала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

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"Все 23 россиянина, списки которых мы неоднократно передавали РФ (и через Минскую группу, и через другие дипломатические каналы), являются осужденными или обвиняются по очень тяжелыми статьям – терроризм , убийства, участие в войне, шпионаж. Мы готовы отдать этих негодяев их Родине в обмен на наших, которых ждут на Родине", – подчеркнула парламентарка.

По ее словам, украинская власть делала все возможное, чтобы весной 2016 года вытащить из тюрьмы Олега Сенцова вместе с Надеждой Савченко, обменяв их в формате 2-2 на двух российских ГРУшников Ерофеева и Александрова.

"Сейчас страшный план Кремля осознается еще яснее и рельефнее. Поэтому наша позиция является такой: немедленное освобождение Олега (Сенцова – 24 канал) и всех остальных пленников. Поэтому и мы говорим о передаче 23 ради освобождения всех. Ведь в случае с Сенцовим и Балухом счет идет на дни. И это страшно. И еще страшнее звучит ложь, достойная ответственности в Гааге: мол, Олег набрал несколько килограммов за время месячного голодания и Балух тоже не голодает... Лживые, лживые "братья", – подчеркнула Геращенко.

Кроме того, она добавила, что Савченко была осуждена в России за убийство, но от нее Кремль не требовал писать прошение о помиловании.

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К Олегу ни разу за эти четыре года не допустили украинского консула. Ему насильно навязывают российское гражданство. Уже 10 дней в РФ находится обмудсмен Людмила Денисова с требованием выполнить договоренности президентов и допустить ее к Олегу, Александру (Кольченко – 24 канал), которых пытают в Сибири, Роману (Сущенко), который пребывает в изоляции в Лефортово, Владимиру (Балуху), которого пытают в Крыму. И вокруг допуска такая же ложь: начальник тюрьмы ушел, суд еще не пришел, документы где-то идут, мы ничего не знаем. Страна сплошной, липкой как болото лжи,

– констатировала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Напомним, накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что обмен незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова усложняется тем, что он осужден по тяжкой статье.