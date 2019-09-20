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      Украина готова снова покупать газ у России: существуют ли риски

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      Кабинет министров может согласиться на возобновление прямых закупок газа, если взамен Россия согласится следующие 10 лет транспортировать голубое топливо в страны Евросоюза. Существуют ли риски у такого решения – выясняли журналисты 24 канала.

      1393 дня – ровно столько прожили украинцы без российского газа. И вот, едва соскочив с российской "газовой иглы", Украина может снова начать его закупать.

       К теме: Подсядет ли Украина снова на "газовую иглу" – объяснение эксперта

      Такое предложение сделали сами россияне вчера во время трехсторонних переговоров в Брюсселе. Это фактически условие, при котором Россия согласится подписать новый 10-летний контракт на транзит газа через украинский газопровод в Европу.

      Украинская сторона надеется, что такое соглашение позволит спасти нашу газотранспортную систему от банкротства.

      Чем длиннее срок, тем меньше тариф, тем больше мы можем инвестировать в нашу инфраструктуру, понимая, что есть перспектива прокачки,
      – объяснил Алексей Оржель, министр энергетики и защиты окружающей среды.

      Красной линией для Украины в переговорах, по словам министра, будет именно цена газа. Украина ни за что не согласится покупать российский газ по политическим ценам.

      Олексій Оржель
      Министр Алексей Оржель

      Ведь это в прошлом позволяло России шантажировать Киев и получить политический подарок в виде собственной базы в Крыму. И в итоге привело к аннексии.

      По предварительным договоренностям, газ сможет поставлять не только "Газпром", как раньше, но и частные российские поставщики, заверил министр. Но какие именно меры предосторожности, кроме рыночной цены, позволят Украине не подсесть обратно на "газовую иглу" – не объяснил.

      Я бы хотела понять, как мы будем тогда с точки зрения безопасности решать вопросы, которые у нас раньше были, и мы их закрыли. Именно поэтому мы покупали и покупаем российский газ, которого нам не хватает,
      – отметила Виктория Войцицкая, експерт по энергетическим вопросам.

      Експерт не верит, что с Россией можно вести конструктивный диалог. По ее словам, рыночные цены не обезопасят украинцев от намерений страны-агрессора снова использовать газ для политического давления.

      Вікторія Войціцька
      Виктория Войцицкая

      Вместе с тем министр по энергетике ни слова не сказал об увеличении добычи собственного газа и отказе от импортного.

      "Если есть такая потребность снова становиться зависимыми от российского газа, то я бы советовала правительству, во-первых, задавать вопросы, чтобы обеспечить Украину украинским газом", – добавила Войцицкая.

      Важно! "Нафтогаз Украины" прекратил закупать газ у "Газпрома" в ноябре 2015 года. Поскольку стоимость газа по контракту Тимошенко-Путина была в несколько раз выше, чем на европейских рынках. Тогда пропагандисты и адепты "русского мира" прогнозировали, что в Украине без них начнется ледниковый период.

      Что известно о транзите российского газа через Украину?
      Отметим, Владимир Зеленский отмечал, что Украина хотела бы договориться о транзите с Россией. Зеленский хочет решить газовый конфликт с Россией еще до официального завершения действия контакта – в сентябре 2019 года. В то же время премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина хочет добиться долгосрочного контракта с Россией на транзит российского газа в Европе.

      Однако Россия никак не демонстрировала того, что настроена на результативные переговоры. В тоже время идет активное строительство скандального российского "Северного потока-2". Этот газопровод будет поставлять газ в Европу в обход Украины. Работает Россия и над "Турецким потоком", который преследует те же цели.

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      Автор: Леся Выговская
      Теги: Новости Украины Рынок газа Газпром Газ Алексей Оржель Нафтогаз
      Источник: 24 канал
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