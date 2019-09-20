Україна готова знову купувати газ у РФ: чи існують ризики

Кабінет міністрів може погодитися на відновлення прямих закупівель газу, якщо натомість Росія погодиться наступні 10 років транспортувати блакитне паливо до країн Євросоюзу наступні 10 років. Чи існують ризики такого рішення – з'ясовували журналісти 24 каналу.

1393 дні – рівно стільки прожили українці без російського газу. І от, ледве зіскочивши з російської "газової голки", Україна може знову почати його закуповувати.

До теми: Чи підсяде Україна знов на "газову голку" – пояснення експерта

Таку пропозицію зробили самі росіяни вчора під час тристоронніх переговорів у Брюсселі. Це фактично умова, за якої Росія погодиться підписати новий 10-річний контракт на транзит газу українським газопроводом до Європи.

Українська сторона сподівається, що така угода дозволить врятувати нашу газотранспортну систему від банкрутства.

Чим довший строк, тим менший тариф, тим більше ми можемо інвестувати в нашу інфраструктуру, розуміючи, що є перспектива прокачки,

– пояснив Олексій Оржель, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища.

Червоною лінією для України у перемовинах, за словами міністра, буде саме ціна газу. Україна нізащо не погодиться купувати російський газ за політичними цінами.



Міністр Олексій Оржель

Адже це у минулому дозволяло Росії шантажувати Київ й отримати політичний подарунок у вигляді власної бази в Криму. І врешті призвело до анексії.

За попередніми домовленостями, газ зможе постачати не лише "Газпром", як раніше, але й приватні російські постачальники, запевнив міністр. Але які саме запобіжники, окрім ринкової ціни, дозволять Україні не підсісти знову на газову голку – не пояснив.

Я б хотіла зрозуміти, як ми будемо тоді з точки зору безпеки вирішувати питання, які в нас раніше були, і ми їх закрили. Саме тому що ми купували і купуємо російський газ, якого нам не вистачає,

– зазначила Вікторія Войціцька, експертка з енергетичних питань.

Експертка не вірить, що з Росією можна вести конструктивний діалог. За її словами, ринкові ціни не убезпечать українців від намірів країни-агресора знову використовувати газ для політичного тиску.



Вікторія Войціцька

Натомість міністр з енергетики жодного слова не сказав про нарощення видобутку власного газу і відмови від імпортного.

"Якщо вже є така потреба знову ставати залежними від російського газу, то я би радила уряду, по-перше, ставити питання, щоб забезпечити Україну українським газом", – додала Войціцька.

Важливо! "Нафтогаз України" припинив закуповувати пальне у "Газпрому" в листопаді 2015 року. Оскільки вартість газу за контрактом Тимошенко-Путіна була у кілька разів вищою, ніж на європейських ринках. Тоді пропагандисти й адепти "русского мира" прогнозували, що в Україні без них розпочнеться льодовиковий період.

Що відомо про транзит російського газу через Україну?Зазначимо, Володимир Зеленський наголошував, що Україна хотіла б домовитись про транзит із Росією Зеленський хоче вирішити газовий конфлікт з Росією ще до офіційного завершення дії контакту – у вересні 2019 року. Водночас прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна хоче домогтися довгострокового контракту з Росією на транзит російського газу в Європі.



Однак Росія ніяк не демонструвала того, що налаштована на результативні переговори. Натомість триває активне будівництво скандального російського "Північного потоку-2". Цей газопровід постачатиме газ до Європи в обхід України. Працює Росія і над "Турецьким потоком", який має таку ж мету.