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      Украина готовит новые судебные иски против России

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      Денис Малюська заявил, что Украина готовит новые иски против России / 24 канал

      Украина готовит еще 1 – 2 международных иска против России. Сегодня же в Украины есть 5 исков против России и все они на стадии определения принадлежности – может ли суд их рассматривать.

      "То есть если суд признает, что компетентен их (судебные иски) рассматривать, тогда перейдет к рассмотрению по существу. Это общая практика... Международные суды – это годы. Ускорить этот процесс невозможно. Поэтому это будет продолжаться годами. Но мы не отходим назад", – сказал в интервью изданию "Главком" министр юстиции Денис Малюська.

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      Сейчас мы думаем над обоснованностью и возможностью подачи еще одного – двух исков в ближайшее время,
      – сообщил глава Минюста.

      При этом министр не раскрыл деталей, относительно чего именно готовятся эти судебные иски. Только добавил, что сейчас его ведомство находится на этапе сбора доказательств, обоснований.

      "Мы сейчас также пытаемся получить юридическую поддержку из-за рубежа. Юридический спор в суде – это всегда вопрос достоверности. Она может быть большей или меньшей, но никогда речь не идет о гарантиях. Поэтому я сейчас не могу сказать, что мы гарантированно эти суды выиграем. Их представление было обоснованным, шансы достаточно высоки, чтобы попробовать", – рассказал Малюська.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости России Суд Украина – Россия Судьи Украина – Россия Денис Малюська Министерство юстиции Новости Украины Новости политики
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