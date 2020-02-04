Україна готує нові судові позови проти Росії

Україна готує ще 1 – 2 міжнародних позови проти Росії. На сьогодні ж в України є 5 позовів проти Росії і всі вони на стадії визначення належності – чи може суд їх розглядати.

"Тобто якщо суд визнає, що компетентний їх (судові позови) розглядати, тоді перейде до розгляду по суті. Це загальна практика... Міжнародні суди – це роки. Пришвидшити цей процес неможливо. Тому це триватиме роками. Але ж ми не відходимо назад", – сказав в інтерв'ю виданню "Главком" міністр юстиції Денис Малюська.

Читайте також: "Нафтогаз" подасть до суду нові позови проти Росії

Зараз ми думаємо над обґрунтованістю і можливістю подання ще одного – двох позовів ближчим часом,

– повідомив глава Мін’юсту.

При цьому міністр не розкрив деталей, щодо чого саме готуються ці судові позови. Лише додав, що наразі його відомство перебуває на етапі збирання доказів, обґрунтувань.

"Ми зараз також намагаємося отримати юридичну підтримку з-за кордону. Юридичний спір у суді – це завжди питання вірогідності. Вона може бути більшою, або меншою, але ніколи не йдеться про гарантії. Тому я зараз не можу сказати, що ми гарантовано ці суди виграємо. Їх подання було обґрунтованим, шанси достатньо високі, щоб спробувати", – розповів Малюська.