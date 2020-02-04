07:36
4 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ВБИВСТВО АНДРІЯ СОТНИКА КОРОНАВІРУС 2020 РЕДЖЕП ЕРДОГАН ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Сігал, Охлобистін і Прілєпін – партія фріків РФ. Фюрер реінкарнувався в Путіна
      Вєсті Кремля
      21:54, 3 лютого
      Вєсті.UA: Нова валюта – українське пессо. Тимошенко пропонує продавати "слуг народу"
      Вєсті.UA
      21:08, 3 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ВБИВСТВО АНДРІЯ СОТНИКА КОРОНАВІРУС 2020 РЕДЖЕП ЕРДОГАН ГРИП В УКРАЇНІ

      Україна готує нові судові позови проти Росії

      0
      Денис Малюська заявив, що Україні готує нові позови проти Росії / 24 канал

      Україна готує ще 1 – 2 міжнародних позови проти Росії. На сьогодні ж в України є 5 позовів проти Росії і всі вони на стадії визначення належності – чи може суд їх розглядати.

      "Тобто якщо суд визнає, що компетентний їх (судові позови) розглядати, тоді перейде до розгляду по суті. Це загальна практика... Міжнародні суди – це роки. Пришвидшити цей процес неможливо. Тому це триватиме роками. Але ж ми не відходимо назад", – сказав в інтерв'ю виданню "Главком" міністр юстиції Денис Малюська.

      Читайте також: "Нафтогаз" подасть до суду нові позови проти Росії

      Зараз ми думаємо над обґрунтованістю і можливістю подання ще одного – двох позовів ближчим часом,
      – повідомив глава Мін’юсту.

      При цьому міністр не розкрив деталей, щодо чого саме готуються ці судові позови. Лише додав, що наразі його відомство перебуває на етапі збирання доказів, обґрунтувань.

      "Ми зараз також намагаємося отримати юридичну підтримку з-за кордону. Юридичний спір у суді – це завжди питання вірогідності. Вона може бути більшою, або меншою, але ніколи не йдеться про гарантії. Тому я зараз не можу сказати, що ми гарантовано ці суди виграємо. Їх подання було обґрунтованим, шанси достатньо високі, щоб спробувати", – розповів Малюська.

      Пенсіонерка, якій Брагар радив продати собаку, насправді платить за газ 300 гривень, – ОП
      сьогодні
      2418
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини Росії Суд Україна – Росія Судді Україна – Росія Денис Малюська Міністерство юстиції Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 07:03 "Злодії в законі": як боролися з криміналом у світі та що пропонують українцям
      Ірина Поліщук 424
      сьогодні , 01:13 Скандальні будівельні схеми в Ірпені та Бучі: розкрадання і жадібність сягнули апогею
      Дмитро Гнап 675
      28 січня , 11:20 Який принтер обрати для малого бізнесу: реальні історії підприємців
      Єва Шварц 3760
      30 січня , 10:00 Чому не варто лікувати геморой народними методами та які наслідки це може мати
      2095
      сьогодні , 00:01 Вовк планує остаточно закріпитися на посаді – в його руках впливова фігура
      Роман Маселко 550
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук