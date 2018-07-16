Украина готовит проект резолюции для ООН относительно статуса Крыма

Украинские дипломаты по поручению президента Петра Порошенко должны подготовить проект резолюции Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций о статусе Крыма.

Об этом глава государства заявил в эфире программы "Свобода слова".

По словам Порошенко, документ должен поставить точку в спекуляциях вокруг оккупированного полуострова.

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"Дал поручение, чтобы наши дипломаты на следующей сессии Генеасамблеи ООН подготовили новую резолюцию ассамблеи по Крыму, чтобы остановить любые инсинуации, спекуляции о статусе Крыма", – сказал президент.