Україна готує проект резолюції для ООН щодо статусу Криму
Українські дипломати за дорученням президента Петра Порошенка мають підготувати проект резолюції Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй щодо статусу Криму.
Про це глава держави заявив в ефірі програми "Свобода слова".
За словами Порошенка, доумент повинен поставити крапку у спекуляціях довкола окупованого півострова.
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"Дав доручення, щоб наші дипломати на наступній сесії Генеасамблеї ООН підготували нову резолюцію асамблеї по Криму, щоб зупинити будь-які інсинуації, спекуляції про статус Криму", – сказав президент.
Джерело: 24 канал
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