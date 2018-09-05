Украина хочет поделить Азовское море с Россией: заявление Климкина

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о намерениях Украины признать Азовское море обычным территориальным морем и провести по нему границу с Россией.

Об этом Климкин заявил в эфире телеканала ICTV.

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Мы стараемся сконцентрировать наших партнеров на то, чтобы юридически и политически Азовское море было признано обычным территориальным морем в противовес тем манипуляциям, о которых идет речь (со стороны России – ред.),

– заявил дипломат.

По словам Климкина, Украина давно предполагала нынешнее развитие событий в Азовском море. Министр также заявил про арбитражный иск Украины в рамках Конвенции ООН по морскому праву.

Сейчас статус Азовского моря урегулирован действующим Договором между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, который был подписан 24 декабря 2003 года. Согласно положениям договора, Азовское море де-юре являются "внутренними водами Украины и Российской Федерации".

Ранее Климкин объяснил, как Украина должна реагировать на провокации России в Азовском море.