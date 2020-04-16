Украина и боевики провели обмен пленными: как отреагировала ОБСЕ

Украина 16 апреля освободила из вражеского плена 20 своих граждан, а взамен отдала боевикам 18 задержанных. В ОБСЕ уже успели поприветствовать такой обмен и призвали стороны и в дальнейшем работать на урегулирование гуманитарной и безопасности ситуации на Донбассе.

Этот шаг, совершенный накануне Пасхи, очень символичен, заявила руководительница СММ ОБСЕ в Украине Хайди Грау. Ее цитирует пресс-служба Организации.

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Я надеюсь, что это будет способствовать укреплению доверия между сторонами при исполнении иных пунктов минских договоренностей. Я благодарю всех, кто сделал этот обмен возможным,

– отметила госпожа Грау.

Резюмируя, она призвала стороны и впредь прилагать все усилия для завершения войны на территории Украины путем выполнения минских договоренностей.

О важности такого шага накануне Пасхи отметил и председатель ОБСЕ Эди Рама. В то же время он являеься премьер-министром Албании, поэтому заверил, что его страна будет в держать приоритете содействие завершению войны в Украине.

"Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать улучшения ситуации безопасности и облегчить трудности гражданского населения, проживающего в пострадавших от конфликта районах на востоке Украины", – заверил Эди Рама.

Что известно об обмене пленными 16 апреля?

Это был первый обмен в 2020 году, а также первый после большого обмена 29 декабря 2019 года. В его рамках Украина освободила 20 своих граждан, а за это отпустила 18 боевиков и их сторонников.



Среди людей, которые вернулись из подвалов боевиков, большинство гражданские. В списках только двое военных и правоохранитель, а луганские боевики и вовсе отпустили только гражданских.

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