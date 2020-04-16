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      Украина и боевики провели обмен пленными: как отреагировала ОБСЕ

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      ОБСЕ поприветствовала очередной обмен пленными между Украиной и боевиками / osce.org

      Украина 16 апреля освободила из вражеского плена 20 своих граждан, а взамен отдала боевикам 18 задержанных. В ОБСЕ уже успели поприветствовать такой обмен и призвали стороны и в дальнейшем работать на урегулирование гуманитарной и безопасности ситуации на Донбассе.

      Этот шаг, совершенный накануне Пасхи, очень символичен, заявила руководительница СММ ОБСЕ в Украине Хайди Грау. Ее цитирует пресс-служба Организации.

      Важно Пасхальный обмен пленными: кто вернулся в Украину – список

      Я надеюсь, что это будет способствовать укреплению доверия между сторонами при исполнении иных пунктов минских договоренностей. Я благодарю всех, кто сделал этот обмен возможным,
      – отметила госпожа Грау.

      Резюмируя, она призвала стороны и впредь прилагать все усилия для завершения войны на территории Украины путем выполнения минских договоренностей.

      О важности такого шага накануне Пасхи отметил и председатель ОБСЕ Эди Рама. В то же время он являеься премьер-министром Албании, поэтому заверил, что его страна будет в держать приоритете содействие завершению войны в Украине.

      "Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать улучшения ситуации безопасности и облегчить трудности гражданского населения, проживающего в пострадавших от конфликта районах на востоке Украины", – заверил Эди Рама.

      Что известно об обмене пленными 16 апреля?
      Это был первый обмен в 2020 году, а также первый после большого обмена 29 декабря 2019 года. В его рамках Украина освободила 20 своих граждан, а за это отпустила 18 боевиков и их сторонников.

      Среди людей, которые вернулись из подвалов боевиков, большинство гражданские. В списках только двое военных и правоохранитель, а луганские боевики и вовсе отпустили только гражданских.

      Обмен пленными между Украиной и российскими наемниками: смотрите видео

       

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики ОБСЕ Пророссийские боевики Минские договоренности Украинцы в плену РФ Обмен пленными
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