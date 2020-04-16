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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Україна і бойовики провели обмін полоненими: як відреагувала ОБСЄ

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      ОБСЄ привітала черговий обмін полоненими між Україною й бойовиками / osce.org

      Україна 16 квітня звільнила з ворожого полону 20 своїх громадян, а натомість віддала бойовикам 14 затриманих. В ОБСЄ вже встигли привітати такий обмін і закликали сторони й надалі працювати на врегулювання гуманітарної і безпекової ситуації на Донбасі.

      Цей крок, здійснений напередодні Великодня, є дуже символічним, заявила очільниця СММ ОБСЄ в Україні Хайді Грау. Її цитує пресслужба Організації.

      Важливо Великодній обмін полоненими: хто повернувся в Україну – список

      Я сподіваюся, що це сприятиме зміцненню довіри між сторонами під час виконання інших пунктів мінських домовленостей. Я дякую усім, хто зробив цей обмін можливим,
      – наголосила пані Грау.

      Резюмуючи, вона закликала сторони і надалі докладати усіх зусиль для завершення війни на території України шляхом виконання мінських домовленостей.

      Про важливість такого кроку напередодні Паски наголосив і голова ОБСЄ Еді Рама. Водночас він є і прем'єр-міністром Албанії, тож запевнив, що його держава матиме у пріоритеті сприяння завершенню війни в Україні.

      "Ми зробимо все можливе, щоб підтримати покращення безпекової ситуації і полегшити труднощі цивільного населення, яке проживає в постраждалих від конфлікту районах на Сході України", – запевнив Еді Рама.

      Що відомо про обмін полоненими 16 квітня?Це був перший обмін у 2020 році, а також перший після великого обміну 29 грудня 2019 року. У його межах Україна звільнила 20 своїх громадян, але натомість відпустила 18 бойовиків та їхніх прихильників.

      Серед людей, які повернулися з підвалів бойовиків, більшість є цивільними. У списках лише двоє військових і правоохоронець, а луганські бойовики й зовсім відпустили лише цивільних.

      Обмін полоненими між Україною і російськими найманцями: дивіться відео

       

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Проросійські бойовики Обмін полоненими Новини політики Новини України ОБСЄ Мінські домовленості Українці в полоні РФ
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