Україна і бойовики провели обмін полоненими: як відреагувала ОБСЄ

Україна 16 квітня звільнила з ворожого полону 20 своїх громадян, а натомість віддала бойовикам 14 затриманих. В ОБСЄ вже встигли привітати такий обмін і закликали сторони й надалі працювати на врегулювання гуманітарної і безпекової ситуації на Донбасі.

Цей крок, здійснений напередодні Великодня, є дуже символічним, заявила очільниця СММ ОБСЄ в Україні Хайді Грау. Її цитує пресслужба Організації.

Важливо Великодній обмін полоненими: хто повернувся в Україну – список

Я сподіваюся, що це сприятиме зміцненню довіри між сторонами під час виконання інших пунктів мінських домовленостей. Я дякую усім, хто зробив цей обмін можливим,

– наголосила пані Грау.

Резюмуючи, вона закликала сторони і надалі докладати усіх зусиль для завершення війни на території України шляхом виконання мінських домовленостей.

Про важливість такого кроку напередодні Паски наголосив і голова ОБСЄ Еді Рама. Водночас він є і прем'єр-міністром Албанії, тож запевнив, що його держава матиме у пріоритеті сприяння завершенню війни в Україні.

"Ми зробимо все можливе, щоб підтримати покращення безпекової ситуації і полегшити труднощі цивільного населення, яке проживає в постраждалих від конфлікту районах на Сході України", – запевнив Еді Рама.

Що відомо про обмін полоненими 16 квітня?Це був перший обмін у 2020 році, а також перший після великого обміну 29 грудня 2019 року. У його межах Україна звільнила 20 своїх громадян, але натомість відпустила 18 бойовиків та їхніх прихильників.



Серед людей, які повернулися з підвалів бойовиків, більшість є цивільними. У списках лише двоє військових і правоохоронець, а луганські бойовики й зовсім відпустили лише цивільних.

Обмін полоненими між Україною і російськими найманцями: дивіться відео