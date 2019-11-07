Украина и ЕС пересмотрят соглашение об ассоциации: что туда могут добавить

Украина предложила Европейскому Союзу согласовать новое приложение к соглашению об ассоциации. Вице-премьер-министр Украины Дмитрий Кулеба даже назвал предложенное приложение "революционной штукой".

В общем возможно обновление соглашения об ассоциации будет касаться сферы юстиции, рассказал Кулеба во время пресс-конференции "Торговые войны: искусство защиты". Об этом сообщает "Укринформ".

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Там, в частности, есть пункты о защите персональных данных, борьбе с коррупцией, отмывании денег, о пересечении границы и тому подобное. Заключение юридического приложении создаст более благоприятные условия для ведения бизнеса,

– убежден вице-премьер.

Он отметил, что ранее соглашение об ассоциации с ЕС согласовывалось в одной реальности, а сегодня существует в совершенно другой. В частности, говорится о реальности возможностей украинского бизнеса.

"Мы не используем термин "пересмотр соглашения", мы только говорим, что его надо привести в соответствие с реальностью. Очень важно избежать риска, когда мы разберем соглашение на детали, а потом не сможем собрать снова вместе", – резюмировал Дмитрий Кулеба.

Что известно о соглашении об ассоциации с ЕС?

Соглашение об ассоциации Украины с Европейским Союзом – соглашение, позволяющая сторонам-пидписантиам перейти от партнерства и сотрудничества к политической ассоциации и экономической интеграции.



Соглашение было подписано в два этапа: политическая часть 21 марта 2014-го, а экономическая – 27 июня того же года. Оно вступило в силу 1 сентября 2017.