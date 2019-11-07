Україна і ЄС переглянуть угоду про асоціацію: що туди можуть додати
Україна запропонувала Європейському Союзу узгодити новий додаток до угоди про асоціацію. Віцепрем'єр-міністр України Дмитро Кулеба навіть назвав запропонований додаток "революційною штукою".
Загалом можливе оновлення угоди про асоціацію стосуватиметься сфери юстиції, розповів Кулеба під час пресконференції "Торгові війни: мистецтво захисту". Про це повідомляє "Укрінформ".
Цікаво: Чи варто Україні подавати нову заявку на ПДЧ в НАТО: відповідь генсека Столтенберга
Там, зокрема, є пункти про захист персональних даних, боротьбу з корупцією, відмиванням грошей, про перетин кордону тощо. Укладання юридичного додатку створить більш сприятливі умови для ведення бізнесу,
– переконаний віцепрем'єр.
Він наголосив, що раніше угода про асоціацію з ЄС узгоджувалася в одній реальності, а сьогодні існує у зовсім іншій. Зокрема, мовиться про реальність можливостей українського бізнесу.
"Ми не використовуємо термін "перегляд угоди", ми лише кажемо, що її треба привести у відповідність до реальності. Дуже важливо уникнути ризику, коли ми розберемо угоду на деталі, а потім не зможемо зібрати знову докупи", – резюмував Дмитро Кулеба.
Що відомо про угоду про асоціацію з ЄС?Угода про асоціацію України з Європейським Союзом – угода, яка дає змогу сторонам-підписантиам перейти від партнерства і співробітництва до політичної асоціації та економічної інтеграції.
Угоду було підписано у два етапи: політичну частину 21 березня 2014-го, а економічну – 27 червня того ж року. Вона набула чинності 1 вересня 2017 року.
Вибір редакції
-
Наоя Іноуе у видовищному бою виграв Кубок Мухаммеда Алі та об'єднав два титулисьогодні , 15:25
-
Рейдерство та зв'язок з Росією: що відомо про бізнесмена Ігоря Сала, якого підірвали в Києвісьогодні , 14:06
-
"Боруссія" Дортмунд не має наміру виплачувати платіж солідарності за трансфер Ярмоленкасьогодні , 13:36