Україна і ЄС переглянуть угоду про асоціацію: що туди можуть додати

Україна запропонувала Європейському Союзу узгодити новий додаток до угоди про асоціацію. Віцепрем'єр-міністр України Дмитро Кулеба навіть назвав запропонований додаток "революційною штукою".

Загалом можливе оновлення угоди про асоціацію стосуватиметься сфери юстиції, розповів Кулеба під час пресконференції "Торгові війни: мистецтво захисту". Про це повідомляє "Укрінформ".

Цікаво: Чи варто Україні подавати нову заявку на ПДЧ в НАТО: відповідь генсека Столтенберга

Там, зокрема, є пункти про захист персональних даних, боротьбу з корупцією, відмиванням грошей, про перетин кордону тощо. Укладання юридичного додатку створить більш сприятливі умови для ведення бізнесу,

– переконаний віцепрем'єр.

Він наголосив, що раніше угода про асоціацію з ЄС узгоджувалася в одній реальності, а сьогодні існує у зовсім іншій. Зокрема, мовиться про реальність можливостей українського бізнесу.

"Ми не використовуємо термін "перегляд угоди", ми лише кажемо, що її треба привести у відповідність до реальності. Дуже важливо уникнути ризику, коли ми розберемо угоду на деталі, а потім не зможемо зібрати знову докупи", – резюмував Дмитро Кулеба.

Що відомо про угоду про асоціацію з ЄС?Угода про асоціацію України з Європейським Союзом – угода, яка дає змогу сторонам-підписантиам перейти від партнерства і співробітництва до політичної асоціації та економічної інтеграції.



Угоду було підписано у два етапи: політичну частину 21 березня 2014-го, а економічну – 27 червня того ж року. Вона набула чинності 1 вересня 2017 року.