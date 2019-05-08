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      Украина и Израиль обсудили возможность совместного производства военных беспилотников

      18 Читати новину українською
      Израильский беспилотник Heron-1
      Израильский беспилотник Heron-1 / Фото из открытых источников

      Посол Израиля в Украине Джоэл Лион отметил, что Украина и Израиль обсудили перспективы сотрудничества в сфере военного производства. Результатом договоренностей может стать совместное производство беспилотных летательных аппаратов.

      Выступая на еврейской конференции Лион подчеркнул, что обе страны находятся в состоянии войны с другой страной и именно поэтому, сейчас крайне важно держать оборону, и одновременно развивать страну.

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      Израильский посол также отметил, что совместное производство не должно заканчиваться беспилотниками, поскольку обе страны имеют ряд направлений для сотрудничества и развития.

      В качестве примера Лион напомнил, что сейчас Израиль предоставляет Украине помощь в создании реабилитационного госпиталя для военных в Днепре.

      Во время войны важно не только владеть военными средствами, но и иметь возможность поддерживать дух людей. Чтобы они снова могли адаптироваться в обществе, когда вернутся с фронта. Сейчас мы работаем над созданием реабилитационного госпиталя в Днепре для того, чтобы реабилитировать военных,
      – заявил посол Израиля в Украине.

      Ранее, заместитель министра финансов Сергей Верланов отмечал, что в течение следующих пяти лет Украина намерена увеличить объемы торговли с Израилем на 20 процентов.

      Военные БПЛА в Украине

      В 2016-м авиаконструкторское бюро "Антонов" начало работу над украинским военным БПЛА АН-БК-1 "Горлица". Однако пока изготовлен только один экземпляр. Основной преградой на пути изготовления отечественной техники такого типа, является значительное количество внутренней электроники произведенной за рубежом. Очевидно – она ​​не дешевая.

      Ударный беспилотный аппарат "Горлица" способен вести военную разведку и вести огневое поражение ракетами "воздух-земля". Беспилотник представили, но в массовое производство Горлица так и не "взлетела".


      Украинский беспилотник АН-БК-1 "Горлица"

      В январе украинская государственная компания "Укрспецэкспорт" и турецкая компания Baykar Makina подписали соглашение о закупке для украинской армии турецких оперативно-тактических беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2.

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      Опыт Израиля

      Израиль занят в изготовлении боевых беспилотников значительно более длительное время. Страна делает их с 2004 года. Один из самых успешных БПЛА – Heron-1 начали применять с 2006 года. Также существует модернизированная версия военного аппарата – Super Heron. Он способен выполнять разведывательные миссии и боевые задачи по уничтожению целей различных типов. Мощность силовой установки аппарата составляет 200 лошадиных сил. Super Heron может проводить в воздухе от 24 до 48 часов в зависимости от загрузки.

      Super Heron представили в 2014 году. Беспилотник может быть оснащен современными камерами наблюдения и радарами. Причем камеры могут быть установлены и на крыльях аппарата. БПЛА может осуществлять взлет и посадку в автоматическом режиме.

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      Теги: авиация Новости Израиля Новости Украины Новости политики
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