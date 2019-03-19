Лучшие разработки украинских беспилотников: фото и видео

Начиная с 2014 года, когда Россия захватила часть украинской территории, нашим разработчикам удалось создать несколько качественных беспилотников. Кроме того, с тех пор Украина начала активно участвовать в международных проектах по разработке военной техники.



С чего все началось

Читайте также: Украинцы модернизировали мощный боевой танк Т-64: яркий видеообзор

Когда говорят про беспилотники, то воображение невольно рисует нам кадры с вот такими летательными аппаратами.

Один из лучших беспилотников в мире

Впрочем, это лучшие модели самых мощных армий мира. В Украине пока таких нет. Но надо помнить, что по состоянию на 2014 год, когда Россия захватила часть украинской территории, на вооружении у наших военных был лишь вот такой беспилотник – Ту-141 "Стриж".



Ту-141 "Стриж"

Так что же украинским разработчикам удалось создать с тех пор? Когда украинская армия не имела вообще ничего, выручили волонтеры, которые адаптировали гражданские аппараты к требованиям военных. Работали как индивидуально, так и целыми кружками авиамоделирования, или же закупали модели за рубежом.

Spectator

В 2014 году выпускники Киевского политехнического института создали беспилотные авиационные комплексы Spectator. Разработка оказалась перспективной. Наладили производство, и именно эта модель первой из украинских беспилотников попала в Вооруженные силы. Spectator развивает максимальную скорость в 120 километров в час, может находиться в воздухе более двух часов, при этом дальность полета – 150 километров. Он уже несет боевую службу на Востоке Украины.



Spectator уже несет боевую службу на Востоке Украины

"Горлица"

Вот только Spectator – исключительно разведывательный аппарат, а украинским военным хотелось иметь беспилотник, который мог бы поражать вражеские цели. Вот тогда обратились в КБ "Антонов".

Читайте также: Какие мощные новинки получила украинская армия в 2018 году

Их ударный беспилотный аппарат "Горлица" также отлично справляется с разведкой, но кроме того может вести огневое поражение ракетами "воздух-земля". Беспилотник представили, но в массовое производство Горлица так и не "взлетела".



"Горлица" пока не пошла в массовое производство

Bayraktar

В конце 2017 года из кабинетов СНБО начали звучать заявления, что Украине нужны мощные беспилотники стратегического уровня. Мол, мы должны понимать не только, что происходит в Подмосковье, но и на Дальнем Востоке, на Камчатке. Задача амбициозная и, очевидно, на далекую перспективу. А тем временем для украинской разведки закупили турецкие беспилотники Bayraktar. У них большая дальность применения, к тому же они могут нести 150 килограммов управляемых противотанковых ракет и авиационные бомбы.



Турецкий беспилотник Bayraktar

Сотрудничество

Самостоятельно работать с такими технологиями трудно, поэтому сейчас украинцы приобщаются к международным проектам. Например, "антоновцы" уже сотрудничают с иностранной компанией и разрабатывают тяжелый высотный беспилотник с крейсерской высотой 12 километров. Украинцы взяли на себя разработку планера, зато их партнеры отвечают за электронику.

Недавно стало известно, что компания из Саудовской Аравии Science Technology объединит инженеров из Украины, США и Южной Кореи для разработки габаритного беспилотного бомбардировщика. Тот сможет нести на себе управляемые бомбы и противокорабельные ракеты.

Читайте также: Украинский ученый изобрел технологию, которой пользуется весь мир

Стоит отметить, что мировое производство ударных беспилотников является достаточно монополизированным. Главные игроки – США и Израиль, и догнать их технологии непросто. И все же украинские оружейники постепенно улучшают характеристики отечественных беспилотников. А когда кажется, что это происходит слишком медленно, вспомните, как выглядит Ту-141 "Стриж".