Техника войны: Как укрепилось войско Украины в 2018. Самые горячие новинки ВПК в мире
В свежем выпуске программы "Техника войны" – топ-10 событий отечественной оружейной сферы, которые стоит вспомнить: комплекс "Ольха", танки "Оплот-Т", катера типа Айленд, американские Джевелины, ЗРК "Куб" и "Тор", миномет "Шепот" и прочее.
Также в выпуске:
Чем гордились наши оружейники 2018 года.
Какими образцами укрепилось украинское войско.
Сдвинулась ли с места боеприпасная отрасль.
Кто предложил безгильзовую винтовку.
Какой беспилотник уже ушел на пенсию.
Какие секретные лазерные разработки есть у Китая.
Источник: 24 канал
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