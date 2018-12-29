Техніка війни: Як зміцнилося військо України у 2018. Найгарячіші новинки ВПК у світі

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – топ-10 подій вітчизняної зброярської сфери, які варто згадати: про комплекс "Вільха", танки "Оплот-Т", катери типу Айленд, американські Джевеліни, ЗРК "Куб" і "Тор", міномет "Шепіт" та інше.

Також у випуску: Чим пишалися наші зброярі 2018 року. Якими зразками зміцнилося українське військо. Чи зрушила з місця боєприпасна галузь. Хто запропонував безгільзову гвинтівку. Який безпілотник вже пішов на пенсію. Які секретні лазерні розробки є у Китаю.