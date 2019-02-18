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      Украинский ученый изобрел технологию, которой пользуется весь мир

      Сделано в Украине 99 Читати новину українською

      Александр Смакула – украинский ученый, совершивший революцию в оптических приборах. Его изобретением пользуется все человечество уже не первое десятилетие. Линзы на очках, объективы фотокамер, бинокли, прицелы и микроскопы – какое бы оптическое стекло Вы ни взяли, оно содержит технологию Смакулы.

      Александр осуществил настоящую революцию еще в 30-х годах 20 века.

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      Он отчасти обязан своему успеху преподавателю по математике. Ведь именно он настоял, чтобы его ученик получил высшее образование в Европе. Александр послушался, и уже вскоре обычный парень с Тернопольщины начал работать в лучших физических лабораториях Германии.

      В 1934 году его приглашают в легендарную компанию Zeiss, чьи очки, телескопы и фотоаппараты продавали во всем мире. Даже Роалд Амундсен – первый человек на Южном полюсе – их рекламировал. Он утверждал, что, в свои экспедиции в Антарктиду всегда брал бинокли, которые разработаны по технологии украинца.

      Газета винахід Олександра Смакули
      Роалд Амундсен пользовался биноклем в течение 22 лет

      В лаборатории Zeiss Смакула искал способ, который помог бы улучшить проходимость света через стекло. Дело в том, что часть лучей отражается от линзы и не доходит до глаза. Поэтому изображение через стекло было очень тусклым и не контрастным.

      Именно украинец первым догадался наносить на поверхность стекла сверхтонкое покрытие. Благодаря этому количество проведенного света росло на 80%. Эту технологию тернополянин запатентовал 1 ноября 1935 года.

      Окуляри
      Продукция компании Zeiss

      Так называемое просветление оптики, или антирефлексное покрытие, первыми оценили военные. Их бинокли и прицелы отныне были значительно точнее. Поэтому не удивительно, что изобретение засекретили на пять лет.

      Однако когда разгорелась Вторая мировая война, ученого заставили исследовать материалы для инфракрасной техники. Его технологию планировали применить для ракет. А когда же война закончилась, то американцы вывезли многих немецких ученых за океан, чтобы те продолжили исследования для их вооруженных сил.

      Александр Смакула быстро зарекомендовал себя и уже в 1951 году получил должность профессора в Массачусетском технологическом институте (что-то вроде Гарварда для прикладных наук). Здесь он основал и возглавил лабораторию физики кристаллов.

      Олександр Смакула
      Александра Смакулу считают одним из величайших физиков мира

      В 1972 году украинца пригласили на конференцию в Армению. Тогда ученый попросил, чтобы ему разрешили посетить родное село на Тернопольщине. В конце концов просьбы физика выполнили, а разрешение у партийного руководства выпрашивал лично Президент Академии наук СССР.

      Стоит добавить, что антирефлексное покрытие – это не единственное изобретение Смакулы. Результаты его исследований используют для выращивания искусственных алмазов, очистки кремния для полупроводников и синтеза витаминов А, D и B2.

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      Теги: Новости Украины Сделано в Украине
      Источник: 24 канал
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