Найкращі розробки українських безпілотників: фото та відео

Починаючи з 2014 року, коли Росія захопила частину української території, нашим розробникам вдалося створити декілька якісних безпілотників. Окрім того, з того часу Україна почала активно долучатися до міжнародних проектів з розробки військової техніки.

З чого все почалось

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Коли говорять про безпілотники, то уява мимоволі малює нам кадри з ось такими літальними апаратами.



Один з найкращих безпілотників у світі

Утім, це найкращі моделі з найбільш потужних армій світу. В Україні наразі таких немає. Але треба пам’ятати, що станом на 2014 рік, коли Росія захопила частину української території, на озброєнні в наших військових був лише ось такий безпілотник – Ту-141 "Стриж".



Ту-141 "Стриж"



То що ж українським розробникам вдалося створити відтоді? Коли українська армія не мала взагалі нічого, виручили волонтери, які адаптовували цивільні апарати до вимог військових. Працювали як індивідуально, так і цілими гуртками авіамоделювання, або ж закуповували моделі за кордоном.

Spectator

У 2014 році випускники Київського політехнічного інституту створили безпілотні авіаційні комплекси Spectator. Розробка виявилася перспективною. Налагодили виробництво, і саме ця модель першою з українських безпілотників потрапила у Збройні сили. Spectator розвиває максимальну швидкість у 120 кілометрів на годину, може перебувати в повітрі понад дві години, при цьому дальність польоту – 150 кілометрів. Він уже несе бойову службу на Сході України.



Spectator вже несе бойову службу на Сході України

"Горлиця"

От тільки Spectator – виключно розвідувальний апарат, а українським військовим хотілося мати безпілотник, який міг би вражати ворожі цілі. Ось тоді звернулися до КБ "Антонов".

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Їхній ударний безпілотний апарат "Горлиця" також чудово справляється з розвідкою, але крім того може вести вогневе ураження ракетами "повітря-земля". Безпілотник представили, але в масове виробництво Горлиця так і не "злетіла".



"Горлиця" наразі не здетіла в масове виробництво

Bayraktar

Наприкінці 2017 року з кабінетів РНБО почали лунати заяви, що Україні потрібні потужні безпілотники стратегічного рівня. Мовляв, ми повинні розуміти не тільки, що відбувається в Підмосков'ї, а й на Далекому Сході, чи на Камчатці. Завдання амбітне і, вочевидь, на далеку перспективу. А тим часом для української розвідки закупили турецькі безпілотники Bayraktar. У них велика дальність застосування, до того ж вони можуть нести 150 кілограмів керованих протитанкових ракет й авіаційні бомби.



Турецький безпілотник Bayraktar

Співпраця

Самотужки працювати з такими технологіями важко, тож зараз українці долучаються до міжнародних проектів. Наприклад, "антонівці" вже співпрацюють з іноземною компанією та розробляють важкий висотний безпілотник із крейсерською висотою 12 кілометрів. Українці взяли на себе розробку планера, натомість їхні партнери відповідають за електроніку.

Нещодавно стало відомо, що компанія із Саудівської Аравії Science Technology об'єднає інженерів з України, США й Південної Кореї для розробки габаритного безпілотного бомбардувальника. Той зможе нести на собі керовані бомби та протикорабельні ракети.

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Варто відзначити, що світове виробництво ударних безпілотників є досить монополізованим. Головні гравці - США та Ізраїль, і наздогнати їхні технології непросто. Та все ж українські зброярі поступово покращують характеристики вітчизняних безпілотників. А коли здається, що це відбувається надто повільно, згадайте, як виглядає Ту-141 "Стриж".