16:07
19 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНЕКСІЯ КРИМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Який поважний орган Бастрикін не знайшов у Путіна. Думки росіян про Крим
      Вєсті Кремля
      21:57, 18 березня
      Вєсті. UA: Що спільного у куми Путіна та курки. Бойко вигадав як догодити народу
      Вєсті.UA
      19:34, 18 березня
      Битва за майно: у що перетворився відомий санаторій "Лермонтовський" в Одесі
      ЦРУ
      09:00, 15 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Творча самодіяльність
      Згадати все
      00:37, 16 березня
      Телеканал новин 24 Програми Зроблено в Україні
      АНЕКСІЯ КРИМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Найкращі розробки українських безпілотників: фото та відео

      Зроблено в Україні 30 Читать новость на русском

      Починаючи з 2014 року, коли Росія захопила частину української території, нашим розробникам вдалося створити декілька якісних безпілотників. Окрім того, з того часу Україна почала активно долучатися до міжнародних проектів з розробки військової техніки.

      З чого все почалось

      Читайте також: Українці модернізували потужний бойовий танк Т-64: яскравий відеоогляд

      Коли говорять про безпілотники, то уява мимоволі малює нам кадри з ось такими літальними апаратами. 

      безпілотники
      Один з найкращих безпілотників у світі

      Утім, це найкращі моделі з найбільш потужних армій світу. В Україні наразі таких немає. Але треба пам’ятати, що станом на 2014 рік, коли Росія захопила частину української території, на озброєнні в наших військових був лише ось такий безпілотник – Ту-141 "Стриж".

      стриж безпілотник
      Ту-141 "Стриж"

      То що ж українським розробникам вдалося створити відтоді? Коли українська армія не мала взагалі нічого, виручили волонтери, які адаптовували цивільні апарати до вимог військових. Працювали як індивідуально, так і цілими гуртками авіамоделювання, або ж закуповували моделі за кордоном.

      Spectator

      У 2014 році випускники Київського політехнічного інституту створили безпілотні авіаційні комплекси Spectator. Розробка виявилася перспективною. Налагодили виробництво, і саме ця модель першою з українських безпілотників потрапила у Збройні сили. Spectator розвиває максимальну швидкість у 120 кілометрів на годину, може перебувати в повітрі понад дві години, при цьому дальність польоту – 150 кілометрів. Він уже несе бойову службу на Сході України.

      Spectator
      Spectator вже несе бойову службу на Сході України

      "Горлиця"

      От тільки Spectator – виключно розвідувальний апарат, а українським військовим хотілося мати безпілотник, який міг би вражати ворожі цілі. Ось тоді звернулися до КБ "Антонов".

      Читайте також: Які потужні новинки отримала українська армія у 2018 році

      Їхній ударний безпілотний апарат "Горлиця" також чудово справляється з розвідкою, але крім того може вести вогневе ураження ракетами "повітря-земля". Безпілотник представили, але в масове виробництво Горлиця так і не "злетіла".


      "Горлиця" наразі не здетіла в масове виробництво

      Bayraktar

      Наприкінці 2017 року з кабінетів РНБО почали лунати заяви, що Україні потрібні потужні безпілотники стратегічного рівня. Мовляв, ми повинні розуміти не тільки, що відбувається в Підмосков'ї, а й на Далекому Сході, чи на Камчатці. Завдання амбітне і, вочевидь, на далеку перспективу. А тим часом для української розвідки закупили турецькі безпілотники Bayraktar. У них велика дальність застосування, до того ж вони можуть нести 150 кілограмів керованих протитанкових ракет й авіаційні бомби.

      Bayraktar
      Турецький безпілотник Bayraktar

      Співпраця

      Самотужки працювати з такими технологіями важко, тож зараз українці долучаються до міжнародних проектів. Наприклад, "антонівці" вже співпрацюють з іноземною компанією та розробляють важкий висотний безпілотник із крейсерською висотою 12 кілометрів. Українці взяли на себе розробку планера, натомість їхні партнери відповідають за електроніку.

      Нещодавно стало відомо, що компанія із Саудівської Аравії Science Technology об'єднає інженерів з України, США й Південної Кореї для розробки габаритного безпілотного бомбардувальника. Той зможе нести на собі керовані бомби та протикорабельні ракети.

      Читайте також: Український науковець винайшов технологію, якою користується весь світ

      Варто відзначити, що світове виробництво ударних безпілотників є досить монополізованим. Головні гравці - США та Ізраїль, і наздогнати їхні технології непросто. Та все ж українські зброярі поступово покращують характеристики вітчизняних безпілотників. А коли здається, що це відбувається надто повільно, згадайте, як виглядає Ту-141 "Стриж".

      читайте про військові новинки у програмі "техніка війни"
      blog_ava
      Порошенко відповів Путіну на зухвалу заяву: "Не збираюся ні кашу варити, ні на риболовлю бігати"
      сьогодні
      9922
      Теги: Новини України Зроблено в Україні Зброя авіація Війна на Донбасі Волонтери
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Шулявський міст: ще один проект для казнокрадів?
      сьогодні , 15:00 Шулявський міст: ще один проект для казнокрадів?
      Артем Овдієнко 223
      ІТ-шники та студенти: чому ростуть ціни на оренду квартир у Львові
      сьогодні , 14:01 ІТ-шники та студенти: чому ростуть ціни на оренду квартир у Львові
      1022
      Місце для релаксу: як облаштувати зону відпочинку в саду
      сьогодні , 09:00 Місце для релаксу: як облаштувати зону відпочинку в саду
      695
      Ліна Костенко – біографія незламної письменниці, яка стала живим класиком в літературі
      сьогодні , 12:30 Ліна Костенко – біографія незламної письменниці, яка стала живим класиком в літературі
      7495
      Россию пугает военно-техническое сотрудничество Украины и Китая
      сьогодні , 12:00 Россию пугает военно-техническое сотрудничество Украины и Китая
      Злой Одессит 3080
      Барбра Стрейзанд – легенда Голлівуду, що відкрила своє українське коріння
       6 вересня 2017 , 21:24
      Українка, яка першою у світі створила мову програмування
       27 серпня 2015 , 11:24 15
      Асканія-Нова: одне з семи чудес України та справжня її гордість
       20 жовтня 2015 , 18:12
      Українець, який контролював інформаційний простір Великобританії
       7 липня 2015 , 20:50
      Унікальна волонтерська організація з розповсюдження рідкісних ліків
      24 листопада 2016 , 17:41
      Pinsel.AR – проект, що допоможе у 3D розгледіти скульптури геніального Іоана Пінзеля
      4 грудня 2018 , 18:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук