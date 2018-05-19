Украина и Канада подписали соглашение о военной подготовке

Украина и Канада заключили техническое соглашение о военном сотрудничестве, которое предусматривает подготовку личного состава, а также языковые курсы.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

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Соглашение подписали командующий Нацгвардии Украины Юрий Аллер и представитель Канадского командования объединенных операций Уильям Сеймур.

Уильям Сеймур

По словам последнего, страны достигли значительных успехов в двустороннем сотрудничестве.

"Этим соглашением мы укрепляем наше предыдущее сотрудничество", – заявил Сеймур.

Соглашение между Украиной и Канадой

Известно, что помощь МВД от правительства Канады осуществляется через проекты международной технической помощи.

В частности, проект поддержки подготовки полицейских, усиление возможностей полиции и привлечения экспертов канадской полиции. Общая сумма помощи составила около 25 миллионов канадских долларов (19,5 миллионов долларов США).