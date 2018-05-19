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Україна і Канада уклади угоду про військову підготовку

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Україна і Канада уклади угоду про військову підготовку
Україна і Канада уклади угоду про військову підготовку / mvs.gov.ua

Україна і Канада уклали технічну угоду про військове співробітництво, яке передбачає підготовку особового складу, а також мовні курси.

Про це повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

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Угоду підписали командувач Нацгвардії України Юрій Аллер і представник Канадського командування об'єднаних операцій Вільям Сеймур.

Вільям Сеймур
Вільям Сеймур

За словами останнього, країни досягли значних успіхів у двосторонньому співробітництві.

"Цією угодою ми зміцнюємо наше попереднє співробітництво", – заявив Сеймур.

Угода між Україною та Канадою
Угода між Україною та Канадою

Відомо, що допомога МВС від уряду Канади здійснюється через проекти міжнародної технічної допомоги.

Зокрема, проект підтримки підготовки поліцейських, посилення можливостей поліції і залучення експертів канадської поліції. Загальна сума допомоги склала близько 25 мільйонів канадських доларів (19,5 мільйонів доларів США).

Теги: Новини України Канада
Джерело: 24 Канал
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