Україна і Канада уклади угоду про військову підготовку
Україна і Канада уклали технічну угоду про військове співробітництво, яке передбачає підготовку особового складу, а також мовні курси.
Про це повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.
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Угоду підписали командувач Нацгвардії України Юрій Аллер і представник Канадського командування об'єднаних операцій Вільям Сеймур.
Вільям Сеймур
За словами останнього, країни досягли значних успіхів у двосторонньому співробітництві.
"Цією угодою ми зміцнюємо наше попереднє співробітництво", – заявив Сеймур.
Угода між Україною та Канадою
Відомо, що допомога МВС від уряду Канади здійснюється через проекти міжнародної технічної допомоги.
Зокрема, проект підтримки підготовки поліцейських, посилення можливостей поліції і залучення експертів канадської поліції. Загальна сума допомоги склала близько 25 мільйонів канадських доларів (19,5 мільйонів доларів США).