Украина и Молдова подписали меморандум в сфере безопасности поставок газа

Делегация Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины осуществила рабочий визит в Молдову, где приняла участие в Совете министров Энергетического сообщества. В рамках мероприятия между Украиной и Молдовой был подписан меморандум о взаимопонимании в сфере безопасности поставок газа.

О подписании важного меморандума сообщает Министерство энергетики и представительница Энергетического сообщества Светлана Карпишина.

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Меморандум закрепил намерение двух министерств по созданию диалога и взаимопомощи между государствами при поставках газа, устранения и предупреждения серьезных нарушений в энергетических сетях, а также эффективного предотвращения и смягчения перебоев в поставках природного газа. В частности, к защищенным потребителям обоих государств, расположенных в пограничной зоне,

– пояснил заместитель министра энергетики Украины Константин Чижик.

Кроме того, во время заседания Совета министров Энергетического сообщества был рассмотрен ряд других важных вопросов: