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      Украина и Молдова подписали меморандум в сфере безопасности поставок газа

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      Делегация Минэнерго приняла участие в Совете Энергетического сообщества / menr.gov.ua

      Делегация Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины осуществила рабочий визит в Молдову, где приняла участие в Совете министров Энергетического сообщества. В рамках мероприятия между Украиной и Молдовой был подписан меморандум о взаимопонимании в сфере безопасности поставок газа.

      О подписании важного меморандума сообщает Министерство энергетики и представительница Энергетического сообщества Светлана Карпишина.

      К слову: Зеленский ввел в действие решение СНБО об энергетической безопасности: что оно предусматривает

      Меморандум закрепил намерение двух министерств по созданию диалога и взаимопомощи между государствами при поставках газа, устранения и предупреждения серьезных нарушений в энергетических сетях, а также эффективного предотвращения и смягчения перебоев в поставках природного газа. В частности, к защищенным потребителям обоих государств, расположенных в пограничной зоне,
      – пояснил заместитель министра энергетики Украины Константин Чижик.

      Кроме того, во время заседания Совета министров Энергетического сообщества был рассмотрен ряд других важных вопросов:

      • ежегодный отчет работы секретариата Энергетического сообщества;
      • рекомендации для общей политики относительно целей до 2030 года;
      • рекомендации о климатической нейтральности для энергетического сообщества и его договаривающихся сторон.

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Рынок газа Газ Молдова Министерство энергетики и защиты окружающей среды Энергетика
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