Україна і Молдова підписали меморандум у сфері безпеки поставок газу

Делегація Міністерства енергетики та захисту довкілля України здійснила робочий візит до Молдови, де взяла участь у Раді міністрів Енергетичного співтовариства. У межах заходу між Україною і Молдовою було підписано меморандум про взаєморозуміння у сфері безпеки поставок газу.

Про підписання важливого меморандума повідомляє Міністерство енергетики та представниця Енергетичного співтовариства Світлана Карпишина.

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Меморандум закріпив намір двох міністерств щодо створення діалогу та взаємодопомоги між державами під час постачання газу, усунення та попередження серйозних порушень в енергетичних мережах, а також ефективного запобігання та пом'якшення перебоїв у постачанні природного газу. Зокрема, до захищених споживачів обох держав, що розташовані у прикордонній зоні,

– пояснив заступник міністра енергетики України Костянтин Чижик.

Крім того, під час засідання Ради міністрів Енергетичного співтовариства було розглянуто низку інших важливих питань: