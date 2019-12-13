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      Україна і Молдова підписали меморандум у сфері безпеки поставок газу

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      Делегація Міненерго взяла участь у Раді Енергетичного співтовариства / menr.gov.ua

      Делегація Міністерства енергетики та захисту довкілля України здійснила робочий візит до Молдови, де взяла участь у Раді міністрів Енергетичного співтовариства. У межах заходу між Україною і Молдовою було підписано меморандум про взаєморозуміння у сфері безпеки поставок газу.

      Про підписання важливого меморандума повідомляє Міністерство енергетики та представниця Енергетичного співтовариства Світлана Карпишина.

      До слова: Зеленський ввів у дію рішення РНБО про енергетичну безпеку: що воно передбачає

      Меморандум закріпив намір двох міністерств щодо створення діалогу та взаємодопомоги між державами під час постачання газу, усунення та попередження серйозних порушень в енергетичних мережах, а також ефективного запобігання та пом'якшення перебоїв у постачанні природного газу. Зокрема, до захищених споживачів обох держав, що розташовані у прикордонній зоні,
      – пояснив заступник міністра енергетики України Костянтин Чижик.

      Крім того, під час засідання Ради міністрів Енергетичного співтовариства було розглянуто низку інших важливих питань:

      • щорічний звіт роботи секретаріату Енергетичного співтовариства;
      • рекомендації для загальної політики щодо цілей до 2030 року;
      • рекомендації про кліматичну нейтральність для Енергетичного співтовариства і його договірних сторін.

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Енергетика Міністерство енергетики та захисту довкілля Молдова Газ Ринок газу
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