Зеленський ввів у дію рішення РНБО про енергетичну безпеку: що воно передбачає

Президент Володимир Зеленський підписав рішення Ради національної безпеки та оборони щодо забезпечення енергетичної безпеки в Україні. Воно передбачає нарощення видобутку та створення запасів нафти і газу.

Відповідний указ був опублікований на сайті глави держави 2 грудня. Згідно з документом, контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО Олексія Данілова.

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Саме рішення РНБО має на меті підвищити ефективність державної політики у сфері енергетичної безпеки. Зокрема, безпековий орган пропонує Кабміну внести на розгляд Верховної Ради законопроєкти щодо:

нарощування обсягів видобутку природного газу, нафти, сланцевого газу, газу (метану) вугільних родовищ до 1 квітня 2020 року;

створення мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів з урахуванням вимог ЄС до 1 квітня 2020 року;

нової редакції Кодексу України про надра.

Окрім цього, Кабмін має забезпечити перегляд енергетичної стратегії України до 1 квітня 2020 року.

Також РНБО доручила уряду до 1 січня 2020 року погасити заборгованість із заробітної плати шахтарям.

Скільки газу в сховищах України? У "Нафтогазі" запевняють, що наразі Україна володіє рекордними запасами газу у власних підземних сховищах – 21,7 мільярда метрів кубічних. Такі запаси газу в сховищах є рекордними за останні 10 років.