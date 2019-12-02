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      Зеленський ввів у дію рішення РНБО про енергетичну безпеку: що воно передбачає

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      Зеленський підписав рішення РНБО про посилення енергетичної безпеки / Getty images

      Президент Володимир Зеленський підписав рішення Ради національної безпеки та оборони щодо забезпечення енергетичної безпеки в Україні. Воно передбачає нарощення видобутку та створення запасів нафти і газу.

      Відповідний указ був опублікований на сайті глави держави 2 грудня. Згідно з документом, контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО Олексія Данілова.

      Важливо: Є імовірність, що Україна наступного року купуватиме газ в Росії, – Оржель

      Саме рішення РНБО має на меті підвищити ефективність державної політики у сфері енергетичної безпеки. Зокрема, безпековий орган пропонує Кабміну внести на розгляд Верховної Ради законопроєкти щодо:

      • нарощування обсягів видобутку природного газу, нафти, сланцевого газу, газу (метану) вугільних родовищ до 1 квітня 2020 року;
      • створення мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів з урахуванням вимог ЄС до 1 квітня 2020 року;
      • нової редакції Кодексу України про надра.

      Окрім цього, Кабмін має забезпечити перегляд енергетичної стратегії України до 1 квітня 2020 року.

      Також РНБО доручила уряду до 1 січня 2020 року погасити заборгованість із заробітної плати шахтарям.

      Скільки газу в сховищах України? У "Нафтогазі" запевняють, що наразі Україна володіє рекордними запасами газу у власних підземних сховищах – 21,7 мільярда метрів кубічних. Такі запаси газу в сховищах є рекордними за останні 10 років.

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Верховна Рада Новини політики Законодавство Енергетика РНБО Володимир Зеленський Газ Нафта Кабінет Міністрів України
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