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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Зеленский ввел в действие решение СНБО об энергетической безопасности: что оно предусматривает

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      Зеленский подписал решение СНБО об усилении энергетической безопасности / Getty images

      Президент Владимир Зеленский подписал решение Совета национальной безопасности и обороны по обеспечению энергетической безопасности в Украине. Оно предусматривает наращивание добычи и создание запасов нефти и газа.

      Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства 2 декабря. Согласно документу, контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова.

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      Само решение СНБО имеет целью повысить эффективность государственной политики в сфере энергетической безопасности. В частности, орган безопасности предлагает Кабмину внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты:

      • наращивание объемов добычи природного газа, нефти, сланцевого газа, газа (метана) угольных месторождений до 1 апреля 2020 года;
      • создание минимальных запасов нефти и нефтепродуктов с учетом требований ЕС до 1 апреля 2020 года;
      • новая редакция Кодекса Украины о недрах.

      Кроме этого, Кабмин должен обеспечить пересмотр энергетической стратегии Украины до 1 апреля 2020 года.

      Также СНБО поручила правительству до 1 января 2020 года погасить задолженность по заработной плате шахтерам.

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Законодательство Верховная Рада Кабинет Министров Украины нефть Газ Владимир Зеленский СНБО Энергетика
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