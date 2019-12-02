Зеленский ввел в действие решение СНБО об энергетической безопасности: что оно предусматривает

Президент Владимир Зеленский подписал решение Совета национальной безопасности и обороны по обеспечению энергетической безопасности в Украине. Оно предусматривает наращивание добычи и создание запасов нефти и газа.

Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства 2 декабря. Согласно документу, контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Важно: Есть вероятность, что Украина в следующем году будет покупать газ у России, – Оржель

Само решение СНБО имеет целью повысить эффективность государственной политики в сфере энергетической безопасности. В частности, орган безопасности предлагает Кабмину внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты:

наращивание объемов добычи природного газа, нефти, сланцевого газа, газа (метана) угольных месторождений до 1 апреля 2020 года;

создание минимальных запасов нефти и нефтепродуктов с учетом требований ЕС до 1 апреля 2020 года;

новая редакция Кодекса Украины о недрах.

Кроме этого, Кабмин должен обеспечить пересмотр энергетической стратегии Украины до 1 апреля 2020 года.

Также СНБО поручила правительству до 1 января 2020 года погасить задолженность по заработной плате шахтерам.

Сколько газа в хранилищах Украины?

В "Нафтогазе" уверяют, что сейчас Украина владеет рекордными запасами газа в собственных подземных хранилищах – 21,7 миллиарда кубических метров. Такие запасы газа в хранилищах являются рекордными за последние 10 лет.