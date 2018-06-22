Украина и Польша планируют запустить поезд сообщением Львов-Люблин

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омельян и его польский коллега Анджей Адамчик договорились создать рабочую группу по разработке оптимального решения для запуска железнодорожного маршрута сообщением Люблин-Львов.

Об этом информирует пресс-центр Министерства инфраструктуры Украины.

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К осени мы должны определиться с техническими деталями и выйти на оптимальное для обеих стран решение,

– подчеркнул Владимир Омелян.

Он также отметил, что к осени планирует подписать соответствующее соглашение с польской стороной о запуске железнодорожного маршрута Люблин-Львов.

Кроме этого, украинская и польская стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в частности, развитие транспортного коридора VIA CARPATIA, а также интеграцию национальной транспортной сети по коридорам TEN-T.

Напомним, исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов 19 июня заявил, что до конца лета должен быть запущен поезд сообщением Мукачево – Будапешт, и будет ездить он по евроколии.