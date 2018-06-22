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Україна та Польща планують запустити поїзд сполученням Львів-Люблін

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У Міністерстві інфраструктури розглядають створення залізничного сполучення між Львовом та Любліном
У Міністерстві інфраструктури розглядають створення залізничного сполучення між Львовом та Любліном / Фото з вільних джерел

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян та його польський колега Анджей Адамчик домовилися створити робочу групу з розробки оптимального рішення для запуску залізничного маршруту сполученням Люблін-Львів.

Про це інформує прес-центр Міністерства інфраструктури України.

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До осені ми маємо визначитися із технічними деталями і вийти на оптимальне для обох країн рішення,
– наголосив Володимир Омелян.

Він також зазначив, що до осені планує підписати відповідну угоду з польською стороною про запуск залізничного маршруту Люблін-Львів.

Окрім цього, українська та польська сторони обговорили широке коло питань двосторонньої співпраці, зокрема, розвиток транспортного коридору VIA CARPATIA, а також інтеграцію національної транспортної мережі до коридорів TEN-T.

Нагадаємо, виконувач обов'язків голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов 19 червня заявив, що до кінця літа має бути запущено потяг сполученням Мукачево – Будапешт, і їздитиме він євроколією.

Теги: Новини політики Новини України Новини Польщі Міністерство інфраструктури Володимир Омелян залізниця
Джерело: 24 канал
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