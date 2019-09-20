Украина и Россия со временем могут заключить "большое соглашение"
Вадим Пристайко не исключает заключения широкого соглашения в результате переговоров в "нормандском формате". Кроме Донбасса, договоренность будет включать также энергетические вопросы.
Министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью "Европейской правде" отметил, что в действительности в зоне внимания лидеров всегда были газовая проблема и энергетическая безопасность Украины.
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Возможно, в результате долгих-долгих заседаний будет выработано какое-то большое соглашение, некий big deal, включающий не только решение вопроса Донбасса, но и, например, энергетическую безопасность Украины,
– добавил он.
Встреча Встреча лидеров России, Германии, Франции и Украины должна была состояться 16 сентября, но в Кремле решили перенести встречу минимум на один месяц.
Владимир Зеленский планирует обсудить с лидерами нормандской четверки следующие вопросы:
- как завершить обстрелы на Донбассе;
- как развести войска;
- как создать условия для мира.
Что такое нормандский формат?
Формат переговоров об урегулировании ситуации на Донбассе. Первая встреча в этом формате состоялась во французской Нормандии. Участники этих переговоров – Германия, Франция, Россия, Украина ( "нормандская четверка"). Переговоры могут происходить на уровне глав государств и на уровне министров или представителей МИД.
Последний раз переговоры "нормандской четверки" состоялись в 2016 году. В дальнейшем президент России Владимир Путин отказался от участия в этих переговорах, поэтому остальные стороны контактировали только по телефону или на уровне советников и министров.
Новая встреча состоится в ближайшее время. Сначала говорилось о дате 16 сентября, но впоследствии РФ перенесла встречу на еще один месяц.