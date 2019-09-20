Украина и Россия со временем могут заключить "большое соглашение "

Вадим Пристайко не исключает заключения широкого соглашения в результате переговоров в "нормандском формате". Кроме Донбасса, договоренность будет включать также энергетические вопросы.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью "Европейской правде" отметил, что в действительности в зоне внимания лидеров всегда были газовая проблема и энергетическая безопасность Украины.

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Возможно, в результате долгих-долгих заседаний будет выработано какое-то большое соглашение, некий big deal, включающий не только решение вопроса Донбасса, но и, например, энергетическую безопасность Украины,

– добавил он.

Встреча Встреча лидеров России, Германии, Франции и Украины должна была состояться 16 сентября, но в Кремле решили перенести встречу минимум на один месяц.

Владимир Зеленский планирует обсудить с лидерами нормандской четверки следующие вопросы:

как завершить обстрелы на Донбассе;

как развести войска;

как создать условия для мира.

Что такое нормандский формат?

Формат переговоров об урегулировании ситуации на Донбассе. Первая встреча в этом формате состоялась во французской Нормандии. Участники этих переговоров – Германия, Франция, Россия, Украина ( "нормандская четверка"). Переговоры могут происходить на уровне глав государств и на уровне министров или представителей МИД.



Последний раз переговоры "нормандской четверки" состоялись в 2016 году. В дальнейшем президент России Владимир Путин отказался от участия в этих переговорах, поэтому остальные стороны контактировали только по телефону или на уровне советников и министров.



Новая встреча состоится в ближайшее время. Сначала говорилось о дате 16 сентября, но впоследствии РФ перенесла встречу на еще один месяц.