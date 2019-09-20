Між Україною та Росією згодом можуть ухвалити "велику угоду"

Вадим Пристайко не виключає укладення широкої угоди у в результаті переговорів у "нормандському форматі". Окрім Донбасу, домовленість включатиме також енергетичні питання.

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко в інтерв’ю "Європейській правді" наголосив, що насправді в зоні уваги лідерів завжди були газова проблема і енергетична безпека України.

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Можливо, в результаті довгих-довгих засідань буде вироблена якась велика угода, якийсь big deal, що включатиме не тільки вирішення питання Донбасу, але й, наприклад, енергетичну безпеку України,

– додав він.

Зустріч Зустріч лідерів Росії, Німеччини, Франції та України мала відбутися 16 вересня, але у Кремлі вирішили перенести зустріч щонайменше на один місяць.

Володимир Зеленський планує обговорити з лідерами нормандської четвірки такі питання:

як завершити обстріли на Донбасі;

як розвести війська;

як створити умови для миру.

Що таке нормандський формат?Формат переговорів про врегулювання ситуації на Донбасі. Перша зустріч у цьому форматі відбулася у французькій Нормандії. Учасники цих переговорів – Німеччина, Франція, Росія, Україна ("нормандська четвірка"). Перемовини можуть відбуватися на рівні голів держав і на рівні міністрів або представників МЗС.



Востаннє переговори "нормандської четвірки" відбулися у 2016 році. Надалі президент Росії Володимир Путін відмовився від участі у цих перемовинах, тож решта сторін контактували лише телефоном або на рівні радників і міністрів.



Нова зустріч відбудеться уже найближчим часом. Спершу мовилося про дату 16 вересня, але згодом РФ перенесла зустріч на ще один місяць.