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      Між Україною та Росією згодом можуть ухвалити "велику угоду"

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      Між Україною та Росією згодом можуть ухвалити "велику угоду"
      Між Україною та Росією згодом можуть ухвалити "велику угоду" / globallookpress.com

      Вадим Пристайко не виключає укладення широкої угоди у в результаті переговорів у "нормандському форматі". Окрім Донбасу, домовленість включатиме також енергетичні питання.

      Міністр закордонних справ Вадим Пристайко в інтерв’ю "Європейській правді" наголосив, що насправді в зоні уваги лідерів завжди були газова проблема і енергетична безпека України.

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      Можливо, в результаті довгих-довгих засідань буде вироблена якась велика угода, якийсь big deal, що включатиме не тільки вирішення питання Донбасу, але й, наприклад, енергетичну безпеку України,
      – додав він.

      Зустріч Зустріч лідерів Росії, Німеччини, Франції та України мала відбутися 16 вересня, але у Кремлі вирішили перенести зустріч щонайменше на один місяць.

      Володимир Зеленський планує обговорити з лідерами нормандської четвірки такі питання:

      • як завершити обстріли на Донбасі;
      • як розвести війська;
      • як створити умови для миру.

      Що таке нормандський формат?Формат переговорів про врегулювання ситуації на Донбасі. Перша зустріч у цьому форматі відбулася у французькій Нормандії. Учасники цих переговорів – Німеччина, Франція, Росія, Україна ("нормандська четвірка"). Перемовини можуть відбуватися на рівні голів держав і на рівні міністрів або представників МЗС.

      Востаннє переговори "нормандської четвірки" відбулися у 2016 році. Надалі президент Росії Володимир Путін відмовився від участі у цих перемовинах, тож решта сторін контактували лише телефоном або на рівні радників і міністрів.

      Нова зустріч відбудеться уже найближчим часом. Спершу мовилося про дату 16 вересня, але згодом РФ перенесла зустріч на ще один місяць.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Вадим Пристайко Україна – Росія Нормандський формат Війна на Донбасі Енергетика
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