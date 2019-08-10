Украина и Турция создали совместное предприятие по производству высокоточного оружия
Государственная компания "Укрспецэкспорт" и турецкая компания Baykar Defence создали совместное предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий. Задачей нового предприятия будет серийное производство новых образцов современного вооружения для собственных армий.
Это позволит отойти от классических контрактов по купле-продаже вооружения и перейти на новый уровень сотрудничества в сфере оборонных технологий и объединения передовых разработок Турции и Украины, сообщает СНБО.
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Одним из первых проектов совместного предприятия станет разработка беспилотного летательного аппарата нового поколения. Этот дрон сможет вести детальную разведку с высоких эшелонов полета, часами находиться в воздухе, развивать значительную крейсерскую скорость и наносить удары широким спектром высокоточного вооружения.
Такие возможности нового дрона станут возможными благодаря использованию композитных материалов, цифровых технологий, а также двигателей украинского производства, способных надежно работать в экстремальных условиях.
Как сейчас выглядит украинско-турецкое сотрудничество в оборонной сфере?Турецкие оборонные предприятия сотрудничают с Украиной в сфере цифровых систем связи, ударных дронов, авиационного высокоточного вооружения и тому подобное. Предприятия "Укроборонпрома" ведут совместные проекты по созданию военно-транспортного самолета, систем активной защиты для бронетехники и радиолокационных систем.
То есть за последние годы была налажена стабильная взаимовыгодная работа, которая позволяет совместить сильные стороны наших оборонно-промышленных комплексов. И создание совместного предприятия является еще одним важным шагом, который повысит обороноспособность наших стран.
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