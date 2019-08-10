15:42
10 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: У що інвестують росіяни. Путін захищає чебурнет
      Вєсті Кремля
      21:20, 9 серпня
      Вєсті.UA: Замах на Зеленського. Луценко готується сісти до в'язниці
      Вєсті.UA
      19:03, 9 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Україна і Туреччина створили спільне підприємство з виготовлення високоточної зброї

      254 Читать новость на русском
      Україна і Туреччина спільно виготовлятимуть високоточну зброю
      Україна і Туреччина спільно виготовлятимуть високоточну зброю / 5.ua

      Державна компанія "Укрспецекспорт" та турецька компанія Baykar Defence створили спільне підприємство у сфері високоточної зброї та аерокосмічних технологій. Завданням нового підприємства буде серійне виробництво нових зразків сучасного озброєння для власних армій.

      Це дозволить відійти від класичних контрактів з купівлі-продажу озброєнь до нового рівня співпраці оборонних технологій та поєднання передових розробок Туреччини та України, повідомляє РНБО.

      Цікаво: Україна не підписала з Туреччиною угоду про зону вільної торгівлі: чому це добре

      Одним з перших проектів спільного підприємства стане розробка безпілотного літального апарату нового покоління. Цей дрон зможе вести детальну розвідку з високих ешелонів польоту, годинами знаходитись у повітрі, розвивати значну крейсерську швидкість та завдавати ударів широким спектром високоточного озброєння.

      Такі можливості нового дрону стануть можливими завдяки використанню композитних матеріалів, цифрових технологій, а також двигунів українського виробництва, здатних надійно працювати в екстремальних умовах.

      Як нині виглядає українсько-турецька співпраця в оборонній сфері?Турецькі оборонні підприємства співпрацюють з Україною у сфері цифрових систем зв‘язку, ударних дронів, авіаційного високоточного озброєння тощо. Підприємства "Укроборонпрому" ведуть спільні проекти зі створення військово-транспортного літака, систем активного захисту для бронетехніки та радіолокаційних систем.

      Тобто за останні роки була налагоджена стабільна взаємовигідна робота, яка дозволяє поєднати найсильніші сторони наших оборонно-промислових комплексів. І створення спільного підприємства є ще одним важливим кроком, який підвищить обороноздатність наших країн.

      blog_ava
      Як зробити сирники: прості рецепти приготування
      сьогодні
      21220
      Теги: Новини України Новини політики Новини Туреччини Зброя Укроборонпром РНБО
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      На гачку, або Чому поповнюється кримінальний список Порошенка
      сьогодні , 15:12 На гачку, або Чому поповнюється кримінальний список Порошенка
      Наталя Ромашова 330
      Пенсійний фонд запустив сервіс "Е-пенсія": що про нього відомо
      сьогодні , 14:09 Пенсійний фонд запустив сервіс "Е-пенсія": що про нього відомо
      915
      О чем договорились Зеленский и "АрселорМиттал", и кому теперь приготовиться
      сьогодні , 12:00 О чем договорились Зеленский и "АрселорМиттал", и кому теперь приготовиться
      Юрій Бутусов 1596
      Глобальне потепління: людство не готове боротися
      сьогодні , 11:01 Глобальне потепління: людство не готове боротися
      Борис Немировський 2485
      Когда санкции работают
      сьогодні , 09:00 Когда санкции работают
      Віталій Кулик 948
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук