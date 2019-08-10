Україна і Туреччина створили спільне підприємство з виготовлення високоточної зброї

Державна компанія "Укрспецекспорт" та турецька компанія Baykar Defence створили спільне підприємство у сфері високоточної зброї та аерокосмічних технологій. Завданням нового підприємства буде серійне виробництво нових зразків сучасного озброєння для власних армій.

Це дозволить відійти від класичних контрактів з купівлі-продажу озброєнь до нового рівня співпраці оборонних технологій та поєднання передових розробок Туреччини та України, повідомляє РНБО.

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Одним з перших проектів спільного підприємства стане розробка безпілотного літального апарату нового покоління. Цей дрон зможе вести детальну розвідку з високих ешелонів польоту, годинами знаходитись у повітрі, розвивати значну крейсерську швидкість та завдавати ударів широким спектром високоточного озброєння.

Такі можливості нового дрону стануть можливими завдяки використанню композитних матеріалів, цифрових технологій, а також двигунів українського виробництва, здатних надійно працювати в екстремальних умовах.

Як нині виглядає українсько-турецька співпраця в оборонній сфері?Турецькі оборонні підприємства співпрацюють з Україною у сфері цифрових систем зв‘язку, ударних дронів, авіаційного високоточного озброєння тощо. Підприємства "Укроборонпрому" ведуть спільні проекти зі створення військово-транспортного літака, систем активного захисту для бронетехніки та радіолокаційних систем.



Тобто за останні роки була налагоджена стабільна взаємовигідна робота, яка дозволяє поєднати найсильніші сторони наших оборонно-промислових комплексів. І створення спільного підприємства є ще одним важливим кроком, який підвищить обороноздатність наших країн.