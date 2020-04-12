Украина может гордиться достижениями: министр обороны Таран поздравил с Днем космонавтики

Андрей Таран поздравил с Днем работников ракетно-космической отрасли, который в Украине отмечают 12 апреля. Министр обороны подчеркнул, что Украина может гордиться достижениями в этой области.

Сегодня ученые и работники отрасли выполняют важные стратегические задачи, создают современную ракетно-космическую технику, внедряют высокие технологии, сказал Таран в видеообращении.

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Он добавил, что долгое время предприятия ракетно-космической отрасли тесно сотрудничают с Министерством обороны Украины в рамках выполнения контрактов по государственному оборонному заказу, таким образом делают весомый вклад в дело повышения обороноспособности государства.

От имени Министерства обороны и от себя лично искренне поздравляю работников и ветеранов отрасли с профессиональным праздником! Желаю всем вам крепкого здоровья, оптимизма, мира и благополучия и дальнейших свершений в обеспечении Вооруженных сил Украины современными высокотехнологичными образцами вооружения,

– отметил министр обороны.

Министр обороны Таран поздравил с Днем космонавтики: смотрите видео

К поздравлениям присоединился и глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Украина сделала огромный вклад в развитие космонавтики. Именно Сергей Королев родился в Житомире, сконструировал первый пилотируемый космический аппарат, который вывел человека в космос,

– написал Ермак.

Что стоит знать о Дне космонавтики

12 апреля во всем мире отмечается Международный день полета человека в космос. В постсоветских странах эта дата много лет отмечалась как День космонавтки. 59 лет назад советский космонавт Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества космический полет.

В современной Украине 12 апреля отмечается как День работников ракетно-космической отрасли. Праздник был установлен в 1997 году указом тогдашнего президента страны Леонида Кучмы, чтобы отметить заслуги украинских инженеров, ученых и промышленников, причастных к покорению космоса.

Взяли ли бы вас на Международную космическую станцию – проходите тест по ссылке.

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