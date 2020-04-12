Україна може пишатися досягненнями: міністр оборони Таран привітав з Днем космонавтики

Андрій Таран привітав з Днем працівників ракетно-космічної галузі, який в Україні відзначають 12 квітня. Міністр оборони наголосив, що Україна може пишатися досягненнями у цій галузі.

Сьогодні науковці та працівники галузі виконують важливі стратегічні завдання, створюють сучасну ракетно-космічну техніку, впроваджують високі технології, сказав Таран у відеозверненні.

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Він додав, що тривалий час підприємства ракетно-космічної галузі тісно співпрацюють з Міністерством оборони України у межах виконання контрактів за державним оборонним замовленням, таким чином роблять вагомий внесок у справу підвищення обороноздатності держави.

Від імені Міністерства оборони та від себе особисто щиро вітаю працівників і ветеранів галузі із професійним святом! Бажаю усім вам міцного здоров’я, оптимізму, миру і добробуту та подальших звершень у забезпеченні Збройних сил України сучасними високотехнологічними зразками озброєння,

– зазначив міністр оборони.

Міністр оборони Таран привітав з Днем космонавтики: дивіться відео

Що варто знати про День космонавтики

12 квітня в усьому світі відзначається Міжнародний день польоту людини в космос. У пострадянських країнах ця дата багато років відзначалася як День космонавтки. 59 років тому радянський космонавт Юрій Гагарін здійснив перший в історії людства космічний політ.

В сучасній Україні 12 квітня відзначається як День працівників ракетно-космічної галузі. Свято було встановлене у 1997 році указом тодішнього президента країни Леоніда Кучми, щоб відзначити заслуги українських інженерів, вчених і промисловців, причетних до підкорення космосу.

Чи взяли б вас на Міжнародну космічну станцію – проходьте тест за посилання.

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