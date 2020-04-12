Україна може пишатися досягненнями: міністр оборони Таран привітав з Днем космонавтики
Андрій Таран привітав з Днем працівників ракетно-космічної галузі, який в Україні відзначають 12 квітня. Міністр оборони наголосив, що Україна може пишатися досягненнями у цій галузі.
Сьогодні науковці та працівники галузі виконують важливі стратегічні завдання, створюють сучасну ракетно-космічну техніку, впроваджують високі технології, сказав Таран у відеозверненні.
Важливо 7 цікавих фактів про Україну і космонавтику
Він додав, що тривалий час підприємства ракетно-космічної галузі тісно співпрацюють з Міністерством оборони України у межах виконання контрактів за державним оборонним замовленням, таким чином роблять вагомий внесок у справу підвищення обороноздатності держави.
Від імені Міністерства оборони та від себе особисто щиро вітаю працівників і ветеранів галузі із професійним святом! Бажаю усім вам міцного здоров’я, оптимізму, миру і добробуту та подальших звершень у забезпеченні Збройних сил України сучасними високотехнологічними зразками озброєння,
– зазначив міністр оборони.
Міністр оборони Таран привітав з Днем космонавтики: дивіться відео
Що варто знати про День космонавтики
- 12 квітня в усьому світі відзначається Міжнародний день польоту людини в космос. У пострадянських країнах ця дата багато років відзначалася як День космонавтки. 59 років тому радянський космонавт Юрій Гагарін здійснив перший в історії людства космічний політ.
- В сучасній Україні 12 квітня відзначається як День працівників ракетно-космічної галузі. Свято було встановлене у 1997 році указом тодішнього президента країни Леоніда Кучми, щоб відзначити заслуги українських інженерів, вчених і промисловців, причетних до підкорення космосу.
Чи взяли б вас на Міжнародну космічну станцію – проходьте тест за посилання.
Як астронавти готуються до виходу у космос: дивіться відео
Читайте також
-
Чи підвищить Укрзалізниця ціни після карантину: відповідь Крикліясьогодні , 12:21
-
Секрети мозку: як ефективно запам'ятовувати важливесьогодні , 12:00
-
В Москві запровадили пропускний режим через поширення COVID-19сьогодні , 13:43
-
Що не можна робити на Вербну неділю: прикмети і заборонисьогодні , 11:02
-
"Телефони розриваються": волонтери в Луцьку виготовляють антисептики і роздають охочимсьогодні , 10:45
-
Попри карантин у Каліфорнії влаштували масштабну вечірку: на ній сталася стрілянинасьогодні , 15:07