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ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ

Украина может "откатиться" назад в проведении реформ, – доклад стран-членов ЕС

202 Читати новину українською
Совет ЕС
Совет ЕС / politeka.net

13 министров иностранных дел стран-членов ЕС составили совместный документ. В нем они выразили свою позицию относительно ситуации в Украине.

Перевод заявления опубликовала "Европейская правда".

Министры выразили опасения, что украинская власть может не завершить начатые реформы.

Незавершенные реформы угрожают подрывом доверия ко всему процессу реформ, ведут к усталости и разочарованию реформами среди украинцев. В этих условиях выборы 2019 года станут испытанием для Украины,
— отметили в документе.

Особое внимание европейские политики уделили проведению антикоррупционной реформы. Советуют учесть выводы Венецианской комиссии при создании Антикоррупционного суда.

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"Венецианская комиссия дала рекомендации по созданию АКС, и Украина должна их выполнить", — отмечают министры.

В то же время авторы уверяют, что и в дальнейшем продолжат поддерживать Украину.

Предоставленный Украине безвизовый режим — реальная демонстрация преимуществ от более тесных отношений ЕС. В рамках одного лишь Европейского инструмента соседства ЕС предоставляет Украине гранты на сумму до 200 миллионов евро в год, подчеркивая наше твердое обязательство поддерживать реформы в Украине,
— подчеркнули в докладе.

Стоит отметить, что этот доклад министры планируют озвучить на конференции в Копенгагене, которая запланирована на июнь. Там ожидают и министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

Теги: Новости Украины Новости политики Евросоюз Реформы
Источник: 24 Канал
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