Україна може "відкотитися" назад у проведенні реформ, – доповідь країн-членів ЄС

13 міністрів закордонних справ країн-членів ЄС склали спільний документ. У ньому вони висловили свою позицію щодо ситуації в Україні.

Переклад заяви опублікувала "Європейська правда".

Міністри висловили побоювання, що українська влада може не завершити розпочаті реформи.

Незавершені реформи загрожують підривом довіри до всього процесу реформ, ведуть до втоми і розчарування щодо реформ серед українців. За цих умов вибори 2019 року стануть випробуванням для України,

– зазначили в документі.

Особливу увагу європейські політики приділили проведенню антикорупційної реформи. Радять врахувати висновки Венеційської комісії під час створення Антикорупційного суду.

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"Венеційська комісія надала рекомендації щодо створення АКС, і Україна повинна їх виконати", – наголошують міністри.

Водночас автори запевняють, що й надалі продовжать підтримувати Україну.

Наданий Україні безвізовий режим – реальна демонстрація переваг від тісніших відносин ЄС. В рамках одного лише Європейського інструмента сусідства ЄС надає Україні гранти на суму до 200 мільйонів євро на рік, підкреслюючи наше тверде зобов'язання підтримувати реформи в Україні,

– підкреслили у доповіді.

Варто зазначити, що цю доповідь міністри планують озвучити під час конференції в Копенгагені, яка запланована на червень. Там чекають і на міністра закордонних справ України Павла Клімкіна.