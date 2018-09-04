Украина может отказаться от перевода часов вслед за ЕС
В Минэкономразвития заявили, что если в Европейском Союзе примут решение отменить перевод часов на летнее и зимнее время, Украина может сделать то же самое.
Об этом сообщают BBC News Украина.
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В Министерстве экономического развития и торговли заявляют, что Украина взяла курс на евроинтеграцию, а следовательно должна имплементировать европейское законодательство.
"Учитывая изложенное, в случае принятия ЕС решения об отмене перехода на летнее время, Минэкономразвития обратится в Кабинет министров Украины о возможности внесения соответствующих изменений в порядке", – говорится в информации министерства.
В ведомстве добавили, что экономическое обоснование ежегодного перехода на летнее время и информация об уменьшении потребления электроэнергии при переводе часов в Минэкономразвития отсутствуют.
Напомним, 31 августа стало известно, что в Европейском Союзе планируют отказаться от летнего и зимнего времени.
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