Украина может отказаться от перевода часов вслед за ЕС

В Минэкономразвития заявили, что если в Европейском Союзе примут решение отменить перевод часов на летнее и зимнее время, Украина может сделать то же самое.

Об этом сообщают BBC News Украина.

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В Министерстве экономического развития и торговли заявляют, что Украина взяла курс на евроинтеграцию, а следовательно должна имплементировать европейское законодательство.

"Учитывая изложенное, в случае принятия ЕС решения об отмене перехода на летнее время, Минэкономразвития обратится в Кабинет министров Украины о возможности внесения соответствующих изменений в порядке", – говорится в информации министерства.

В ведомстве добавили, что экономическое обоснование ежегодного перехода на летнее время и информация об уменьшении потребления электроэнергии при переводе часов в Минэкономразвития отсутствуют.

Напомним, 31 августа стало известно, что в Европейском Союзе планируют отказаться от летнего и зимнего времени.