Украина может присоединить к Азовскому морю силы НАТО и ООН

Украина намерена обратиться в Совет Безопасности ООН или Североатлантическому альянсу с просьбой предоставить морской конвой для сопровождения судов в Азовском море, где проводит блокаду Россия.

Об этом сообщил один из украинских телеканалов.

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Данную информацию отметил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Можно рассматривать 2 вероятные версии. Первая – обращение в Совбез ООН с просьбой о морском конвое Организации Объединенных Наций. Вторая версия прозвучала, но менее вероятна, – применение сил НАТО для сопровождения в Азовском море,

– отметил Тука.