Украина может присоединить к Азовскому морю силы НАТО и ООН
Украина намерена обратиться в Совет Безопасности ООН или Североатлантическому альянсу с просьбой предоставить морской конвой для сопровождения судов в Азовском море, где проводит блокаду Россия.
Об этом сообщил один из украинских телеканалов.
Читайте также: Три компании из Южной Кореи обвиняются в нарушении режима санкций ООН против КНДР
Данную информацию отметил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.
Можно рассматривать 2 вероятные версии. Первая – обращение в Совбез ООН с просьбой о морском конвое Организации Объединенных Наций. Вторая версия прозвучала, но менее вероятна, – применение сил НАТО для сопровождения в Азовском море,
– отметил Тука.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине19 июля , 14:06
В БПП не хотят победы ни Тимошенко, ни Порошенко, – социолог10 июля , 07:01
Пока Олег Сенцов голодает: шокирующая статистика просмотра украинцами матчей в России17 июля , 23:46
Роналду можно арендовать на 4,5 часа за 1 миллион евро, – СМИ11 мая 2017 , 13:43
В Киеве частично перекроют движение по Северному (Московскому) мосту10 августа , 11:12