Україна може приєднати до Азовського моря сили НАТО й ООН

Україна має намір звернутися до Ради Безпеки ООН або Північноатлантичного альянсу з проханням надати морський конвой для супроводу суден в Азовському морі, де проводить блокаду Росія.

Про це повідомив один з українських телеканалів.

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Дану інформацію зазначив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

Можна розглядати 2 ймовірні версії. Перша – звернення до Радбезу ООН із проханням про морський конвой Організації Об'єднаних Націй. Друга версія пролунала, але менш імовірна, – застосування сил НАТО для супроводу в Азовському морі,

– наголосив Тука.