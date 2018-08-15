Україна може приєднати до Азовського моря сили НАТО й ООН
Україна має намір звернутися до Ради Безпеки ООН або Північноатлантичного альянсу з проханням надати морський конвой для супроводу суден в Азовському морі, де проводить блокаду Росія.
Про це повідомив один з українських телеканалів.
Читайте також: Три компанії з Південної Кореї звинувачують у порушенні режиму санкцій ООН проти КНДР
Дану інформацію зазначив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.
Можна розглядати 2 ймовірні версії. Перша – звернення до Радбезу ООН із проханням про морський конвой Організації Об'єднаних Націй. Друга версія пролунала, але менш імовірна, – застосування сил НАТО для супроводу в Азовському морі,
– наголосив Тука.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною15 березня 2014 , 09:35
Львівщина прийматиме на лікування усіх постраждалих з Євромайданів27 січня 2014 , 03:20
Форвард збірної Італії став 6-им гравцем у світі за розміром зарплатні після переїзду у Китай11 липня 2016 , 23:40