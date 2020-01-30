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      Украина может выиграть время на формирование планов по Донбассу, – Тышкевич

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      Украина хочет изменить минские соглашения, касающиеся безопасности и политического вопроса: сначала получить контроль над украино-российской границей, а затем – проводить выборы на оккупированных территориях. В то же время до сих пор нет четкого плана, что делать с теоретически возвращенным Донбассом.

      Об этом 24 каналу рассказал эксперт Украинского института будущего Игар Тышкевич.

      К теме: Украина хочет изменить минские соглашения: пойдет ли на этот шаг Россия

      По его словам, Россия заинтересована в выгодной сделке с другими геополитическими игроками: США, Китай, Германия, Франция – и потому рассматривает Украину просто как площадку. Именно поэтому, по словам эксперта, теоретически изменить минские соглашения возможно.

      С точки зрения практической, то конечно, что для РФ это крайне невыгодный сценарий. И конечно, что она не будет на него идти быстро, по крайней мере,
      – подчеркнул Тышкевич.

      С другой стороны – добавил эксперт – Украина на сегодня не имеет ответа, что делать с Донбассом.

      "То есть, если его возвращаем, какой там будет экономическая, гуманитарная, политическая, социальная политика. Какой, в конце концов, будет информационная политика, которую мы не ведем даже на освобожденной территории? Поэтому для Украины, теоретически, может быть выгодно войти в процесс переформатирования минских соглашений для того, чтобы выиграть определенное время для формирования собственных планов. Потому что, к большому сожалению, с 2015 года эти планы так и не были осуществлены", – подытожил Тышкевич.

      С какой последовательностью Украина готова выполнять минские договоренности:

      Украина стремится пересмотреть минские соглашения и изменить последовательность политической части и части безопасности: сначала получить контроль над украино-российской границей, а затем – проводить выборы на оккупированных территориях.

      ► Разоружение незаконных вооруженных формирований на Донбассе;

      ► Настройка режима полной тишины;

      ► Вывод всех незаконных вооруженных формирований с территории Украины;

      ► Установка украинского контроля над восточной границей;

      ► Проведение выборов.

      Что известно о заседании ТКГ в 2020 году
      16 января состоялось первое в новом году заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по решению конфликта на Донбассе. Там обсудили новые участки разведения сил на Востоке Украины и прекращение огня. 29 января состоялось еще одно заседание ТКГ по решению конфликта на Донбассе. Стороны обсудили прекращение огня на Востоке, вопросы границы, которую сейчас контролируют оккупанты, и освобождение удерживаемых между Украиной и Россией.

      карта окупованих територій
      Карта оккупированных территорий на Донбассе / инфографика 24 канала

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      29 января
      1574
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Украина – Россия Минские договоренности
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