Украина на 11 месте в Европе по религиозности населения

Европейцы в целом менее религиозны, чем люди в других частях мира, и даже в пределах Европы существуют значительные различия в уровнях религиозности по разным показателям. При чем колеблется религиозность в широком диапазоне – от 8 до 55 процентов опрошенных в различных странах признавали себя религиозными людьми.

Исследование религиозности европейцев опубликовал американский исследовательский центр Pew.

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Треть населения Украины – 31% – являются очень религиозными. Это определили по обобщенному показателю, для вывода которого использовали четыре критерия.



Критерии и обобщенный показатель исследования вывели Украину на 11 место

22% населения Украины говорят, что религия очень важна в их жизни, и по этому критерию мы 13-ые.

35% украинцев говорят, что посещают религиозные службы минимум раз в месяц, и здесь мы 9-ые.

29% уверяют, что молятся каждый день, и этот критерий ставит Украину тоже на 9 место.

32% утверждают, что верят в Бога с абсолютной уверенностью, и этот показатель 19-й в Европе.



"Карта религиозности" европейских стран

Отметим, что первое место в рейтинге заняла Румыния с показателем в 55%, второе – Армения с 51%, а третье – Грузия с 50%

Среди наших соседей такие показатели: в Польше 40%, в Молдавии 47%, Беларусь 27%, а Россия – 17% и 22 место в рейтинге.

Наименее религиозными оказались Эстония, Дания и Чехия, показатели которых находятся на уровне 7-8%.

Всего в списке – 34 европейских страны.

Напомним, социологический центр имени Михаила Драгоманова провел опрос, согласно результатам которого создание автокефальной поместной церкви в Украине поддерживают 53% украинцев, не поддерживают – 19%, не определились – чуть больше 8% не интересуются этой проблематикой почти 20%.