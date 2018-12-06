Киевский патриархат дал ответ, действительно ли Филарет откажется возглавить Единую церковь

В Украинской православной церкви Киевского патриархата опровергают слухи, что патриарх Филарет якобы не будет баллотироваться на пост предстоятеля Единой поместной церкви.

Об этом сообщил спикер УПЦ КП архиепископ Евстратий Зоря на своей странице в Facebook.

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Напомним, пресс-секретарь спикера Верховной Рады Андрея Парубия и религиовед Андрей Ковалев заявил, что предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет не будет баллотироваться на пост предстоятеля Единой поместной церкви на Объединительном соборе.

Филарету в следующем году исполнится 90 лет. Насколько мне известно, это такой элемент переговоров с Константинополем и проявление мудрости патриарха, что нужно пост предстоятеля в поместной церкви уступить молодому предстоятелю... Это очень правильный и символичный знак в контексте создания новой церкви, возрождения,

– отметил Ковалев.

В свою очередь Евстратий Зоря призвал ссылаться на первоисточники (информация от УПЦ КП – 24 канал) и не верить слухам, "распространение которых лишь препятствует достижению решений, приемлемых для всех участников процесса". Он отметил, что Патриарх Филарет еще 19 ноября публично заявил, как он будет действовать, в том числе в вопросе избрания Предстоятеля единой поместной УПЦ.

С приближением Собора число "религиоведов" и комментаторов темы растет в кубической прогрессии. "Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны". Хотя есть ряд вещей, которые комментировать еще не время, потому что работа продолжается, и шум вокруг них поднимается не для его успеха, а как раз наоборот,

– написал архиепископ.

Ранее 24 канал сообщал, 29 ноября Архиерейский синод Вселенского патриархата утвердил проект устава будущей Украинской церкви. Также было принято решение о тексте Томоса, однако его обнародуют уже после Объединительного собора. Во время Объединительного собора должны избрать предстоятеля Автокефальной Поместной Православной Церкви и утвердить ее устав.



5 декабря Президент Украины Петр Порошенко назвал дату Объединительного собора – он состоится 15 декабря 2018 года в Софийском соборе. Вселенский Патриарх Варфоломей уже подписал письма с приглашениями иерархам УПЦ Киевского Патриархата, УАПЦ и иерархам УПЦ Московского Патриархата принять участие в этом историческом событии. В Московском патриархате не замедлили с ответом. Говорят, в Соборе участвовать не будут.

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