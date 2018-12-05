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      Московский патриархат сделал заявление об участии в объединительном соборе УПЦ

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      Московский патриархат отказался от участия в Объединительном соборе
      Московский патриархат отказался от участия в Объединительном соборе / Фото из открытых источников

      Украинская православная церковь Московского патриархата не будет участвовать 15 декабря в Объединительном соборе, на котором должны объявить о создании единой Украинской автокефальной церкви и избрать ее предстоятеля.

      Об этом сообщил глава Информационно-просветительского отдела УПЦ МП, архиепископ Климент, передает "Обозреватель".

      Читайте также: Украинская и русская церкви: кто кому мать и к чему здесь Томос

      По словам священнослужителя, Объединительный собор якобы не является каноническим собранием. Заметим, такая позиция УПЦ МП похожа на позицию РПЦ, которая разными способами пытается помешать созданию единой поместной церкви в Украине, а ее представители делали едкие заявления через предоставление Томоса УПЦ.

      Архиерейский Собор Украинской православной церкви, который проходил в Лавре 13 ноября, рассмотрел все обстоятельства проведения так называемого Объединительного Собора и постановил, что он является неканоническим собранием. Участие в нем священнослужителей нашей церкви невозможно по церковно-каноническим причинам,
      – заявил Климент.

      Ранее 24 Канал сообщал, что митрополит Черкасский и Каневский Украинской православной церкви Московского патриархата Софроний (Дмитрук) завил, что придет на Объединительный собор и не скрывает, что является сторонником создания автокефальной церкви в Украине.

      Также, на Собор может прийти и митрополит Винницкий и Барский Симеон. Именно он 13 ноября не подписал постановление Собора УПЦ МП, в котором говорилось о разрыве отношений с Вселенским патриархатом, а решение Константинополя о предоставлении Томоса Украине назвалось "недействительным и не имеющим никакой канонической силы".

      Напомним, 29 ноября Архиерейский синод Вселенского патриархата утвердил проект устава будущей Украинской церкви. Также было принято решение о тексте Томоса, однако его обнародуют уже после объединительного собора.

      Впоследствии Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Объединительный собор состоится 15 декабря 2018 года в Софийском соборе. По его словам, Вселенский Патриарх Варфоломей подписал письма с приглашениями иерархам УПЦ Киевского Патриархата, УАПЦ и иерархам УПЦ Московского Патриархата принять участие в этом историческом событии. Руководителем собора станет митрополит Галльский Эммануил (православный митрополит Франции, подчиненный Вселенскому патриархату).

      Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета касательно Украины и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Далее в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля.

      Украина стала на шаг ближе к получению Томоса: смотрите видео

       

      Теги: Новости Украины Единая поместная церковь Новости политики Томос УПЦ МП Религия
      Источник: 24 Канал
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