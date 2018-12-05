Московский патриархат сделал заявление об участии в объединительном соборе УПЦ

Украинская православная церковь Московского патриархата не будет участвовать 15 декабря в Объединительном соборе, на котором должны объявить о создании единой Украинской автокефальной церкви и избрать ее предстоятеля.

Об этом сообщил глава Информационно-просветительского отдела УПЦ МП, архиепископ Климент, передает "Обозреватель".

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По словам священнослужителя, Объединительный собор якобы не является каноническим собранием. Заметим, такая позиция УПЦ МП похожа на позицию РПЦ, которая разными способами пытается помешать созданию единой поместной церкви в Украине, а ее представители делали едкие заявления через предоставление Томоса УПЦ.

Архиерейский Собор Украинской православной церкви, который проходил в Лавре 13 ноября, рассмотрел все обстоятельства проведения так называемого Объединительного Собора и постановил, что он является неканоническим собранием. Участие в нем священнослужителей нашей церкви невозможно по церковно-каноническим причинам,

– заявил Климент.

Ранее 24 Канал сообщал, что митрополит Черкасский и Каневский Украинской православной церкви Московского патриархата Софроний (Дмитрук) завил, что придет на Объединительный собор и не скрывает, что является сторонником создания автокефальной церкви в Украине.

Также, на Собор может прийти и митрополит Винницкий и Барский Симеон. Именно он 13 ноября не подписал постановление Собора УПЦ МП, в котором говорилось о разрыве отношений с Вселенским патриархатом, а решение Константинополя о предоставлении Томоса Украине назвалось "недействительным и не имеющим никакой канонической силы".

Напомним, 29 ноября Архиерейский синод Вселенского патриархата утвердил проект устава будущей Украинской церкви. Также было принято решение о тексте Томоса, однако его обнародуют уже после объединительного собора.

Впоследствии Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Объединительный собор состоится 15 декабря 2018 года в Софийском соборе. По его словам, Вселенский Патриарх Варфоломей подписал письма с приглашениями иерархам УПЦ Киевского Патриархата, УАПЦ и иерархам УПЦ Московского Патриархата принять участие в этом историческом событии. Руководителем собора станет митрополит Галльский Эммануил (православный митрополит Франции, подчиненный Вселенскому патриархату).

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета касательно Украины и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Далее в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля.

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