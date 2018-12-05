Московський патріархат зробив заяву щодо участі в Об'єднавчому соборі УПЦ

Українська православна церква Московського патріархату не буде брати участі 15 грудня в Об'єднавчому соборі, на якому мають оголосити про створення єдиної Української автокефальної церкви та обрати її предстоятеля.

Про це повідомив глава Інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП, архієпископ Климент, передає "Обозреватель".

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За словами священослужителя, Об'єднавчий собор нібито не є канонічним зібранням. Зауважимо, така позиція УПЦ МП є схожою на позицію РПЦ, яка різними способами намагається завадити створенню Єдиної помісної церкви в Україні, а її представники робили їдкі заяви через надання Томосу УПЦ.

Архієрейський Собор Української православної церкви, який проходив у Лаврі 13 листопада, розглянув всі обставини проведення так званого Об'єднавчого Собору і ухвалив, що він є неканонічним зібранням. Участь в ньому священнослужителів нашої церкви є неможливим через церковно-канонічні причини,

– заявив Климент.

Раніше 24 Канал повідомляв, що митрополит Черкаський та Канівський Української православної церкви Московського патріархату Софроній (Дмитрук) завив, що прийде на Об'єднавчий собор і не приховує, що є прихильником створення автокефальної церкви в Україні.

Також, на Собор може прийти і митрополит Вінницький і Барський Симеон. Саме він 13 листопада не підписав постанову Собору УПЦ МП, у якій йшлося про розрив відносин з Вселенським патріархатом, а рішення Константинополя щодо надання Томосу Україні назвалось "недійсними та такими, що не мають жодної канонічної сили".

Нагадаємо, 29 листопада Архієрейський синод Вселенського патріархату затвердив проект статуту майбутньої Української церкви. Також було ухвалено рішення щодо тексту Томосу, однак його оприлюднять уже після Об'єднавчого Собору.



Згодом Президент України Петро Порошенко повідомив, що Об'єднавчий собор відбудеться 15 грудня 2018 року у Софійському соборі. За його словами, Вселенський Патріарх Варфоломій підписав листи із запрошеннями ієрархам УПЦ Київського Патріархату, УАПЦ та ієрархам УПЦ Московського Патріархату взяти участь у цій історичній події. Керівником Собору стане стане митрополит Галльський Еммануїл (православний митрополит Франції, підпорядкований Вселенському патріархату).

Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Далі у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля.

Україна стала на крок ближчою до отримання Томосу: дивіться відео