У Київському патріархаті відповіли, чи дійсно Філарет відмовиться очолити Єдину помісну церкву

В Українській православній церкві Київського патріархату спростовують чутки, що патріарх Філарет нібито не буде балотуватися на посаду предстоятеля Єдиної помісної церкви.

Про це повідомив речник УПЦ КП архієпископ Євстратій Зоря на своїй сторінці у Facebook.

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Нагадаємо, речник спікера Верховної Ради Андрія Парубія і релігієзнавець Андрій Ковальов заявив, що настоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет не буде балотуватися на посаду предстоятеля Єдиної помісної церкви на Об'єднавчому соборі.

Філарету наступного року виповниться 90 років. Наскільки мені відомо, це такий елемент переговорів із Константинополем і прояв мудрості патріарха, що потрібно посаду предстоятеля у помісній церкві поступитися молодому предстоятелю... Це дуже правильний і символічний знак в контексті створення нової церкви, відродження,

– зазначив Ковальов.

У свою чергу Євстратій Зоря закликав посилатися на першоджерела (інформацію від УПЦ КП – 24 канал) і не вірити чуткам, "поширення яких лише перешкоджає досягненню рішень, прийнятних для всіх учасників процесу". Він зазначив, що Патріарх Філарет ще 19 листопада публічно заявив, як він буде діяти, в тому числі у питанні обрання Предстоятеля єдиної помісної УПЦ.

З наближенням Собору число "релігієзнавців" та коментаторів теми росте в кубічній прогресії. "Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны". Хоча є низка речей, які коментувати ще не час, бо праця триває, і шум навколо них зчиняється не для її успіху, а якраз навпаки,

– написав архієпископ.

Раніше 24 канал повідомляв, 29 листопада Архієрейський синод Вселенського патріархату затвердив проект статуту майбутньої Української церкви. Також було ухвалено рішення щодо тексту Томосу, однак його оприлюднять уже після Об'єднавчого Собору.Під час Об'єднавчого собору мають обрати предстоятеля Автокефальної Помісної Православної Церкви та затвердити її статут.



5 грудня Президент України Петро Порошенко назвав дату Об'єднавчого собору – він відбудеться 15 грудня 2018 року у Софійському соборі. Вселенський Патріарх Варфоломій вже підписав листи із запрошеннями ієрархам УПЦ Київського Патріархату, УАПЦ та ієрархам УПЦ Московського Патріархату взяти участь у цій історичній події. У Московському патріархаті не забарилися із відповіддю. Кажуть, у Соборі брати участі не будуть.

Україна стала на крок ближчою до отримання Томосу: дивіться відео