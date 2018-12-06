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      Україна на 11 місці в Європі за релігійністю населення

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      Рейтинг релігійності європейських країн
      Рейтинг релігійності європейських країн / Фото з відкритих джерел

      Європейці загалом є менш релігійними, ніж люди в інших частинах світу, та навіть у межах Європи існують значні відмінності у рівнях релігійності за різними показниками. При чому коливається релігійність у широкому діапазоні – від 8 до 55 відсотків опитаних у різних країнах визнавали себе релігійними людьми.

      Дослідження релігійності європейців опублікував американський дослідницький центр Pew.

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      Третина населення України – 31% – є дуже релігійним. Це визначили за узагальненим показником, для виведення якого використовували чотири критерії.


      Критерії та узагальнений показник дослідження вивели Україну на 11 місце

      22% населення України кажуть, що релігія є дуже важливою в їхньому житті, і за цим критерієм ми 13-ті.

      35% українців кажуть, що відвідують релігійні служби щонайменше раз на місяць, і тут ми аж 9-ті.

      29% запевняють, що моляться щодня, і цей критерій ставить Україну теж на 9 місце.

      32% переконують, що вірять у Бога з абсолютною впевненістю, і цей показник 19-й в Європі.


      "Карта релігійності" європейських країн

      Зазначимо, що перше місце у рейтингу посіла Румунія з показником у 55%, друге – Вірменія з 51%, а третє – Грузія з 50%

      Серед наших сусідів такі показники: у Польщі 40%, у Молдови 47%, Білорусь 27%, а Росія – 17% і 22 місце у рейтингу.

      Найменш релігійними виявилися Естонія, Данія та Чехія, показники яких перебувають на рівні 7-8%.

      Загалом у списку – 34 європейські країни.

      Нагадаємо, соціологічний центр імені Михайла Драгоманова провів опитування, згідно з результатами якого створення автокефальної помісної церкви в Україні підтримує 53% українців, не підтримує – 19%, не визначилися – трохи більше за 8% і не цікавляться цією проблематикою майже 20%.

      Теги: Новини України Релігія статистика
      Джерело: 24 канал
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